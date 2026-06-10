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營收速報 - 國碩(2406)5月營收9.61億元年增率高達121.2％

鉅亨網新聞中心

國碩(2406-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣9.61億元，年增率121.2%，月增率-8.8%。

今年1-5月累計營收為47.38億元，累計年增率152.02%。

最新價為35.85元，近5日股價下跌-5.66%，相關光 電 業下跌-11.35%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-16858 張
  • 外資買賣超：-16833 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 9.61億 121% -9%
26/4 10.53億 143% 6%
26/3 9.94億 160% 23%
26/2 8.11億 160% -12%
26/1 9.19億 189% -1%
25/12 9.28億 188% 15%

國碩(2406-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為導電銲帶之研發、製造及銷售。太陽能電廠工程服務、太陽能電廠發電及售電。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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