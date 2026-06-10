營收速報 - 漢唐(2404)5月營收92.18億元年增率高達85.01％
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今年1-5月累計營收為376.13億元，累計年增率83.4%。
最新價為1150元，近5日股價下跌-0.43%，相關其他電子下跌-12.48%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1901 張
- 外資買賣超：+5119 張
- 投信買賣超：-3112 張
- 自營商買賣超：-106 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|92.18億
|85%
|14%
|26/4
|81.07億
|102%
|5%
|26/3
|76.93億
|101%
|17%
|26/2
|65.71億
|69%
|9%
|26/1
|60.25億
|59%
|-17%
|25/12
|72.79億
|41%
|4%
漢唐(2404-TW) 所屬產業為其他電子業，主要業務為半導體、光電等高科技廠房整廠、無塵室、控制、機電、特殊製程。系統建造、規劃工作及維護運轉服務。紅外線應用及多頻道雷射治療儀等醫療器材之研發、製造與銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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