營收速報 - 美時(1795)5月營收23.24億元年增率高達105.79％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為140.54億元，累計年增率66.67%。
最新價為202元，近5日股價上漲3.06%，相關生技醫療上漲3.21%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+409 張
- 外資買賣超：+340 張
- 投信買賣超：+4 張
- 自營商買賣超：+65 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|23.24億
|106%
|-25%
|26/4
|30.86億
|20%
|-29%
|26/3
|43.54億
|174%
|95%
|26/2
|22.38億
|132%
|9%
|26/1
|20.52億
|-6%
|-16%
|25/12
|24.42億
|67%
|131%
美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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