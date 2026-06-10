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營收速報 - 美時(1795)5月營收23.24億元年增率高達105.79％

鉅亨網新聞中心

美時(1795-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣23.24億元，年增率105.79%，月增率-24.68%。

今年1-5月累計營收為140.54億元，累計年增率66.67%。

最新價為202元，近5日股價上漲3.06%，相關生技醫療上漲3.21%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+409 張
  • 外資買賣超：+340 張
  • 投信買賣超：+4 張
  • 自營商買賣超：+65 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 23.24億 106% -25%
26/4 30.86億 20% -29%
26/3 43.54億 174% 95%
26/2 22.38億 132% 9%
26/1 20.52億 -6% -16%
25/12 24.42億 67% 131%

美時(1795-TW) 所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥製造、零售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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