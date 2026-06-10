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鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺矽(6223-TW)EPS預估上修至62.99元，預估目標價為8000元

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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對旺矽(6223-TW)做出2026年EPS預估：中位數由61.08元上修至62.99元，其中最高估值78.1元，最低估值52.83元，預估目標價為8000元。

市場預估EPS

預估值2026年(前值)2027年2028年
最高值78.1(68.59)186.5288.46
最低值52.83(52.83)63.23160.27
平均值63.7(62.15)121.66220.34
中位數62.99(61.08)111.48206.09

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2026年2027年2028年
最高值24,000,00053,433,00076,274,000
最低值18,728,00022,473,00040,601,000
平均值21,399,77036,712,27060,119,630
中位數21,356,00035,031,77055,411,540

歷史獲利表現

項目2025年2024年2023年2022年
EPS3,176,6482,301,3591,311,8991,213,625
營業收入
(單位：新台幣千元)		13,371,18110,171,8618,147,1127,439,175

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6223/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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台股市場預估eps

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