鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺矽(6223-TW)EPS預估上修至62.99元，預估目標價為8000元
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根據FactSet最新調查，共11位分析師，對旺矽(6223-TW)做出2026年EPS預估：中位數由61.08元上修至62.99元，其中最高估值78.1元，最低估值52.83元，預估目標價為8000元。
市場預估EPS
|預估值
|2026年(前值)
|2027年
|2028年
|最高值
|78.1(68.59)
|186.5
|288.46
|最低值
|52.83(52.83)
|63.23
|160.27
|平均值
|63.7(62.15)
|121.66
|220.34
|中位數
|62.99(61.08)
|111.48
|206.09
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|24,000,000
|53,433,000
|76,274,000
|最低值
|18,728,000
|22,473,000
|40,601,000
|平均值
|21,399,770
|36,712,270
|60,119,630
|中位數
|21,356,000
|35,031,770
|55,411,540
歷史獲利表現
|項目
|2025年
|2024年
|2023年
|2022年
|EPS
|3,176,648
|2,301,359
|1,311,899
|1,213,625
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,371,181
|10,171,861
|8,147,112
|7,439,175
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6223/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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