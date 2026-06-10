鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-10 20:44

台灣董事學會今 (10) 日盛大舉辦「十五周年年會」，現場產官學界領袖齊聚一堂。金管會主委彭金隆、櫃買中心董事長簡立忠、臺灣證券交易所總經理李愛玲三位資本市場主管機關首長一致肯定董事學會 15 年來在推動公司治理上的卓越貢獻，現今董事會的角色已從過去的「守門員」蛻變為「未來的指引者」，其思維已不再只是被動監督，而是必須透過多元與專業的組成，積極帶領企業穿透不確定性。「經營團隊的努力決定企業的績效，但董事會的視野決定了企業的高度」。

台灣董事學會15周年年會 彭金隆：董事會視野決定企業高度。(鉅亨網記者陳于晴 攝)

彭金隆：董事會已非純監督 更需多元專業指引未來方向

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彭金隆在致詞時首先對董事學會表達誠摯感謝。他指出，學會自成立以來，積極促進台灣公司治理與企業經營的努力有目共睹，成功串聯起產官學界的交流。

彭金隆特別分享對「董事」一詞的歷史與現代轉變的深刻見解，他翻閱字典，「董」字本義有整齊、督導、勤勉扶正之意，在古代便是負責管理常會的職位；而西方近代引進的「Director」一詞，則帶有強烈的「指引方向」概念。

彭金隆強調，隨著環境改變，現代董事的角色已不再只是守門員，更是未來的指引者。面對 AI、永續 (ESG) 等充滿不確定性的環境，未來董事的挑戰極高，必須透過「多元化」與「專業化」的董事會組成，提供企業更全面的意見。

他直言，「經營團隊的努力決定企業的績效，但董事會的視野決定了企業的高度。」金管會未來將持續與各界攜手努力，共同推升台灣的公司治理水平。

簡立忠：從家族傳承到策略行動 董事會是企業競爭力核心

簡立忠則對董事學會創立 15 週年表達祝賀，並讚許學會一路走來，在推動國內上市櫃公司治理進程上扮演了至關重要的陪伴角色。

簡立忠指出，董事學會從初期的基礎公司治理，逐步深化到家族傳承議題，如今更進步到探討「策略行動的董事會」。他強調，董事會是公司最重要的治理與決策中心，運作良好的董事會與健全的知識，能有效減少經營風險並提升競爭力。

簡立忠表示，櫃買中心的重要使命是扶持中小微產業發展，因此不論是發展中的創櫃板、興櫃到上櫃公司，櫃買中心都在各個不同階段，提供公司治理與 ESG 方面的必要協助。未來櫃買中心將持續與董事學會緊密合作，共同協助國內企業在治理路上穩健前行。

李愛玲：台股市值躋身全球第五 催生董事會下設「永續委員會」

李愛玲致詞時，看著台下滿座的董事長與總經理，笑稱「證交所辦活動，重要貴賓不見得會全到，今天大家都來了，足見台灣董事學會的凝聚力與 15 年來的深厚影響力！」

李愛玲強調，感謝董事學會 15 年來透過無數的研討會、產官學交流與白皮書建言，實質促進了台灣資本市場的持續進步。在各家企業經營團隊的努力下，台灣股市的市值目前已成功躋身全球第五名。

面對這群資本市場的重要客戶，李愛玲也藉此機會提出二大關鍵政策推動方向，呼籲在場的董監事們積極響應，首先，希望設立隸屬於董事會下的功能性委員會—「永續發展委員會」，唯有將永續提升至董事會層級，才能真正落實 ESG。