〈電信三雄財報〉中華電信4月EPS 0.48元重回獲利王 台灣大前4月EPS 1.84元拔頭籌

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-05-11 19:31

電信三雄今 (11) 日公告 4 月營收，中華電信 (2412-TW) 受惠資通訊業務帶動，4 月稅後純益 37.3 億元，每股純益 0.48 元，高於台灣大 (3045-TW) 的 0.47 元，以及遠傳 (4904-TW) 的 0.36 元。不過台灣大前 4 月每股純益 1.84 元，超過中華電信的 1.78 元與遠傳的 1.39 元。

中華電信4月EPS 0.48元重回獲利王，台灣大前4月EPS 1.84元拔得頭籌。(圖：shutterstock)

中華電信 4 月 EPS 0.48 元

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中華電信 4 月營收 205 億元，月減 1.4%，年增 7.61%；EBITDA 82.4 億元，月增 7.7%，年增 6.74%；稅後純益 37.3 億元，月增 12.3%，年增 9.38%，每股純益 0.48 元。其中，營收與 EBITDA 雙創歷年同期新高。

中華電信累計今年前 4 月營收 804.9 億元，年增 7.52%；EBITDA 315.4 億元，年增 4.26%；稅後純益 138.4 億元，年增 4.77%，每股純益 1.78 元。

中華電信指出，4 月受惠資通訊業務成長動能強勁，電信核心業務穩健成長，加上智慧型手機銷售亮眼，以及子公司受 AI 需求強勁帶動銷貨成長，推升單月營運表現。

中華電信提到，4 月資通訊業務主要動能來自大型資料中心與 AI 伺服器機房建置案陸續完工交付，帶動智慧聯網、IDC 雲端與資安業務營收攀升。此外，4 月也完成多項整合型智慧電表及票務系統延續性專案，進一步帶動整體資通訊業務營收年增近 3 成。

網路韌性相關業務方面，受惠去年底完工的國際海纜 SJC2 與 Apricot，並持續拓展衛星服務應用場域，相關經常性收入穩定挹注，帶動國際電路與衛星通信營收分別年增 9% 與 8%。

電信核心業務上，行動服務營收持續受惠 5G 升速客戶數增加，帶動月租型收入穩步提升，加上漫遊業務持續成長，推升整體行動服務營收。固網寬頻業務部分，4 月 300Mpbs 以上的高速寬頻用戶數年增 13.5%，也帶動固網寬頻營收年對年成長。

台灣大 4 月 EPS 0.47 元

台灣大 4 月營收 156.7 億元，月減 8.4%，年增 1.82%；EBITDA 37.88 億元，月減 2.8%，年增 10.12%；稅後純益 14.3 億元，月減 4.7%，年增 37.5%，每股純益 0.47 元。台灣大指出，權益法投資獲利成長，帶動 4 月獲利表現。

台灣大累計今年前 4 月營收 654.5 億元，年增 2.97%；EBITDA 151.42 億元，年增 8.2%；稅後純益 55.8 億元，年增 18.72%，每股純益 1.84 元。

台灣大指出，三大成長引擎持續輸出動能，推升 4 月營收及獲利。Telco 電信本業方面，新增 Mac 等獨門方案熱銷，帶動 ARPU 成長，行動服務營收年增約 3%。另外，在寬頻產品助攻下，家戶事業營收年增 16%。

Telco + 企業事業上，受惠 AICT 專案與 AIDC 貢獻，第一季相關營收年增 26%，4 月營收也年增雙位數。台灣大表示，近期也攜手具備輝達 (NVDA-US)Cloud Partner 優先配貨權的策略合作夥伴 GMI Cloud，引進輝達算力基礎設施。台灣大整合高效能 GPU 算力、專屬網路與電信級資安防護，提供「算力與專線完整解決方案」的服務模式。

Telco+Tech 科技事業部分，台灣大指出，品牌電商業務持續擴張，momo 營收也連續 2 個月正成長。

遠傳 4 月 EPS 0.36 元

遠傳 4 月營收 95.4 億元，月增 4.4%，年增 11.34%；EBITDA 32.94 億元，月減 2.3%，年增 6.12%；稅後純益 13.09 億元，月增 5.6%，年增 23.72%，每股純益 0.36 元。

遠傳累計今年前 4 月營收 373.44 億元，年增 7.9%；EBITDA 133.7 億元，年增 6.29%；稅後純益 50.18 億元，年增 16.7%，每股純益 1.39 元。

遠傳指出，4 月受惠創新資費方案推動用戶升級 5G、母親節檔期帶動手機銷售動能，加上智慧資通訊與個人數位生活服務穩健挹注，4 月包括營收、EBITDA、稅後純益及每股純益皆創歷史同期新高。