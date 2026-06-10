鉅亨網新聞中心 2026-06-10 18:30

美國與伊朗透過巴基斯坦斡旋的核協議談判傳重大突破，據《紐約時報》等媒體報導，雙方已就核心爭議達成初步共識，協議達成的可能性顯著提升，意味著外交局勢出現轉機。

外運變稀釋？傳美國立場軟化 對伊朗濃縮鈾要求有變 (圖:shutterstock)

關鍵突破：處置方案由「外運」轉向「境內稀釋」

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本次談判最核心的突破，在於美國在處置伊朗高豐度濃縮鈾問題上的立場轉變。《紐約時報》引述美方官員與外交官消息稱，美國已不再堅持要求伊朗將其濃縮鈾庫外運至第三國，而是同意與國際原子能機構 (IAEA) 合作，在伊朗境內直接進行稀釋作業。

這項讓步有助解決伊朗長期的安全顧慮，因為德黑蘭領導層認為，將戰略物資運往國外會使伊朗面臨美、以更嚴重的打擊風險。據指出，伊朗先前已表達意願，準備將高豐度濃縮鈾稀釋至 3.7% 與 20% 的非武器級水準。

四大核心議程：分歧正逐步縮小

報導稱，目前的協商主要圍繞美方提出的四項關鍵要求展開：

1. 停止濃縮期限：美方期望暫停期限為 20 年，伊朗提議 10 年，美國官員預計雙方最終將以 15 年作為折衷方案。

2. 拆除核設施：美方要求拆除納坦茲、福爾多及伊斯法罕三大核心核設施；據報伊朗目前展現出關閉其中兩處的意願。

3. 突擊檢查權：美方要求國際監督機構具備在伊境內隨時進行突擊檢查的權力。然而，由於許多設施位於伊斯蘭革命衛隊的軍事基地內，伊朗仍對此持保留態度。

4. 濃縮鈾稀釋：雙方已針對現有庫存的處置達成前述的稀釋共識，這被視為談判中最顯著的進展。

地緣挑戰與外部壓力

儘管談判進程樂觀，但區域與政治阻力不容忽視。美國副總統范斯 (JD Vance) 明確表示，儘管以色列對協議不要求外運濃縮鈾等細節感到不滿，但美國將以自身利益為優先，尋求長期解決方案。