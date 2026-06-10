鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-10 17:43

連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 今 (10) 日公布 5 月合併營收達 316.43 億元，年增 5.27% 並創下新高紀錄，邁入 6 月後，統一超表示，台灣 7-ELEVEN 積極掌握暑期出遊、國際足球賽事、端午連假等話題節令與活動，結合會員互動機制與線上線下平台優惠推多樣生活提案，預期將再創新一波成長動能。

統一超說明，台灣 7-ELEVEN 深耕 uniopen 會員、鮮食、咖啡、茶飲等話題商品及服務，架構便利生活平台，提升來客與消費動能，目前會員數已近 2000 萬名，會員貢獻穩健成長。

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同時，轉投資事業方面，統一美麗生活事業兩大品牌康是美和星巴克同步迎來全台雙 600 家門市，以全新「愿秀門市」展現品牌持續進化的生活服務樣貌。

而菲律賓 7-ELEVEN、統一精工、統一生活 (康是美)、悠旅生活 (星巴克)、統一百華等表現亮眼，挹注整體營收成長。

統一超進一步分析，5 月夏季高溫屢創紀錄，台灣 7-ELEVEN 瞄準消暑飲食商機，涼麵、配菜、沙拉、水果等品類推新菜色，再加上全台已有逾 5000 台甜點專櫃，整合近百款商品，使鮮食相關業績成長近 10%。