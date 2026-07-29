鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-29 11:55

台股連日重挫，今 (29) 日盤中跌破 4 萬點整數大關，不過，連鎖超商龍頭統一超 (2912-TW) 穩穩走在盤上，並守在月線上方，反映高度具剛性需求的內需股，成為短期資金逃竄的避風港。

統一超 6 月合併營收創第三高紀錄，累計上半年合併營收 1807.03 億元，年增 5.05%，反映生態圈經營有成和展店穩健的挹注。

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統一超表示，台灣 7-ELEVEN 截至 6 月底全台門市和智 FUN 機等多元服務據點合計已達 8293 家，並持續創新並精進全台 68 座商場經營。

在夏季傳統旺季的熱絡需求下，7-ELEVEN 聚焦 uniopen 會員、鮮食、咖啡、茶飲、7-ELEVEN i 預購等差異化結構開發創新話題商品、策畫主題活動。

而在轉投資事業方面，菲律賓 7-ELEVEN、統一精工、悠旅生活 (星巴克) 和安源資訊均表現亮眼。

對於會員生活圈經營，統一超說明，台灣 7-ELEVEN 也成功串聯逾 500 家知名品牌、近 70 萬家特約商店，並透過 uniopen PRIMA 會員訂閱制，累計有 5 萬名付費會員，統計消費金額和來店頻次更遠高於一般會員，平均貢獻金額高出 12 倍。