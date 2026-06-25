鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-25 16:22

研調機構 Counterpoint Research 指出，具備生成式 AI（GenAI）功能的智慧型手機預計將占 2026 年全球智慧型手機出貨量的 45%，高於 2025 年的 36%。不過，記憶體供應持續緊張，預計將使 2026 年全球智慧型手機出貨量年減 13.9% 至 10.8 億支，創下歷史新低。展望未來，GenAI 智慧型手機滲透率預計將進一步提升，2027 年有望占全球智慧型手機出貨量的 52%。

Apple 與 Samsung 憑藉其高階產品布局及市場規模，持續在 GenAI 智慧型手機市場維持領先地位。隨著 iPhone 17 系列推出，GenAI 功能已涵蓋 Apple 大部分產品線；Samsung 則積極將 Agentic AI（代理式 AI）功能導入旗艦機型。

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Counterpoint Research 研究總監 Tarun Pathak 表示：「GenAI 已成為批發價格 400 美元以上高階智慧型手機的標準配置，但目前仍未成為推動消費者換機的主要因素。市場仍需更多具實用性且能持續創造價值的應用場景，才能提升使用者對 AI 功能的實際參與度。目前主要 OEM 正加速將 GenAI 功能納入產品差異化策略，並逐步由雲端 AI 轉向裝置端 AI。Samsung 與 Google 已推出生成式照片編輯、即時翻譯等功能，而 Apple 近期也宣布重新打造 Siri AI 架構。」

Pathak 進一步指出：「重新設計的 Siri 在測試階段已展現更佳的個人化能力與任務管理表現。若 Apple 未來能推出更完整的對話式 Siri 體驗，可能對 iPhone 換機需求帶來正面影響。」

Counterpoint Research 資深分析師 Karn Chauhan 表示：「目前市場競爭重點正逐漸由硬體轉向 AI 模型層。在高階市場中，Google Gemini 已成為重要平台，支援 Apple Siri、Samsung Galaxy AI，以及部分中國品牌海外機型的 AI 功能。不過，各品牌仍保有自身的 AI 能力與生態系統策略。AI 如何運作、可存取哪些資訊，以及如何與使用者互動，仍主要由 OEM 決定，這也將是未來市場競爭的重要方向。」

此外，記憶體成本上升正對智慧型手機市場帶來影響，尤其是入門級產品。相較之下，高階機型較具吸收成本增加的能力。Counterpoint Research 預期，預算型市場規模可能縮小，高階市場占比將持續提升，而翻新機市場則有望受惠於換機週期延長而成長。