鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合外電 2026-06-03 10:58

印度自 4 月底以來的極端高溫天氣仍在持續，印度氣象局發布的數據顯示，自 5 月底至 6 月初，印度北部與中部平原地區如首都新德里、北方邦、拉賈斯坦邦等地的最高氣溫均突破攝氏 45 度，多地發布嚴重高溫警報。

印度氣溫破45度，極端高溫單日恐致3,400人死亡。（圖：Shutterstock）

據《今日印度》2 日（周二）報導，印度日益成為全球高溫紀錄的中心，極端高溫現象越來越頻繁，但官方統計的中暑死亡人數卻偏低，在高溫季節有時只記錄到幾百人，許多與高溫相關的死亡並未被標記為中暑死亡，這意味著實際死亡人數可能遠高於此。

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美國加州大學柏克萊分校的研究數據稱，在抽樣分析了 10 座印度城市的氣溫、空調普及率及中暑死亡人數等數據後，估計單日極端高溫就能在印度全國範圍內導致約 3,400 人死亡，持續 5 天左右的熱浪，可能造成近 3 萬人死亡。

國際能源署的數據顯示，截至 2024 年，人口超過 14 億的印度，全國只有 9,400 萬台空調，普及率不足 10%。此外，印度平均每月停電 14 次，也影響了空調穩定使用。

《英國醫學》雜誌稱，全球排名前 100 的高溫城市中，印度長年佔 95 座。今年印度北部和中部遭受破紀錄高溫炙烤也再次引發全球關注。

印度全國各地醫院稱，脫水、中暑和腎臟相關疾病的患者數量不斷上升，尤其是那些生活在沒有空調和可靠電力的多人口家庭中。

印度歷史最高氣溫是 51 度，由北部拉賈斯坦邦帕洛迪市在 2016 年創下。