鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-10 16:00

美國串流影音巨擘 Netflix 今 (10) 日宣佈針對亞太區會員推出一系列平台更新，包括引入類似 TikTok 的豎屏視頻流「Clips」，以及跟熱門動畫《K-Pop 獵魔女團》聯名推出兒童新遊戲，強化行動端與親子娛樂體驗。

Netflix 首席產品及技術長 Elizabeth Stone 在亞太媒體見面會上表示，日本與南韓會員下月起將率先體驗行動端全新設計，包含重新打造的首頁、更簡便的導航，以及核心功能「Clips」。該功能以短影音形式推送平台精選片段，協助用戶發掘新內容，目前僅適用於行動設備，今年 4 月已陸續在印度、澳洲、紐西蘭等地推出。

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Stone 說：「亞太用戶高度依賴行動設備觀看 Netflix，這項服務對我們格外重要。」

此外，Netflix 將於下周六 (20 日)《K-Pop 獵魔女團》上映滿一週年之際，推出以片中角色為主的兒童迷你遊戲，登陸專為 8 歲以下兒童設計的獨立 App「Netflix Playground」。該平台現已包含《小豬佩奇》《芝麻街》等 IP 遊戲。

Netflix 遊戲總經理 Lisa Burgess 透露，正致力擴展 Playground 版圖，目標年底前推出約 25 款基於知名 IP 的遊戲體驗。