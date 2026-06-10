〈焦點股〉衛星雷射連結SpaceX題材夯 萊德光電-KY逆勢漲停衝上600元

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-10 11:53

SpaceX 將以每股 135 美元進行首次公開發行 (IPO)，也帶動市場對低軌衛星產業鏈的關注，光纖被動元件廠萊德光電 - KY(7717-TW) 受惠於低軌衛星題材熱夯，今 (10) 日股價不畏大盤重挫，早盤開低走高，盤中在大單敲進下，亮燈漲停，不僅攻上 654 元漲停價，也成功收回月線及短期均線，站回 600 元大關。

衛星雷射連結SpaceX題材夯 萊德光電-KY逆勢漲停衝上600元。(鉅亨網資料照)

萊德光電 - KY 因 SpaceX IPO 搭上本周熱夯題材，公司也已大規模導入衛星間雷射光通訊 (ISL) 產品，目前已陸續經客戶驗證完成，隨著全球低軌衛星數量快速增加，以往衛星產業為解決傳統無線電波傳輸延遲高、頻寬受限等問題，有望透過導入衛星間雷射光通訊傳輸得以解決。

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萊德光電過去長期深耕高階客製化光纖元件，產品涵蓋光纖通訊、光纖雷射、衛星通訊及智慧照明等領域，公司目前也看好太空通訊市場，隨主要客戶驗證陸續完成。法人預估，萊德光電今 (2026) 年營運已從去年的審慎樂觀，轉為明確看好，預期全年度表現將明顯優於去年，下半年成長動能有望優於上半年。