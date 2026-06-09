〈焦點股〉穩懋挾SpaceX IPO題材攻上漲停 領PA族群同樂

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2026-06-09 11:23

美國低軌衛星大廠 SpaceX 即將在美東時間本周 6 月 12 日正式掛牌上市，也創全球史上最高 IPO 募資紀錄，國內 PA 大廠穩懋 (3105-TW) 因已成功打入 SpaceX 星鏈 (Starlink) 供應鏈，供應低軌衛星相關的關鍵零組件，激勵穩懋今 (9) 日股價開高走高，盤中在資金簇擁下亮燈攻上漲停板，股價衝上 496.5 元，也逼近 500 元大關。

穩懋董事長陳進財。(鉅亨網資料照)

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穩懋在 5 月營收為 17.55 億元、月增 1.2%、年增 40.3%，累計今 (2026) 年前 5 月營收 80.79 億元，年增達 34.85%。穩懋指出，隨著美系手機、光通訊及基礎建設等應用需求回溫，公司也看好第 2 季營運轉強，估單季營收有望較第 1 季成長約 15%，在四大產品線將同步成長，以光學、基建成長最大。

此外，穩懋在近期法說上也表示，公司在 Optical(光學產品) 有望成為成長動能最強勁的產品之一，除了感測應用隨新機種導入逐步放量外，光通訊布局亦自第 2 季開始進入小量爬升，有望在下半年業績顯著放大。