鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-06-09 16:05

遠東 SOGO 百貨今 (9) 日召開 115 年股東常會時指出，將以「SOGO(忠孝、復興) 雙塔」與今年將全區開幕的「遠東 Garden City」三足鼎立，在台北市東區打造出帶狀零售生態系，目標從單純的百貨經營者轉型為「商圈策展人」，挑戰年度營收突破 540 億元創新高，年增幅上看 10%。

遠東 SOGO 回顧去年台灣經濟呈現「外貿強勁、內需保守」的態勢，半導體和 AI 供應鏈出口強勁，帶動整體經濟成長 8.68%，創下 15 年來新高，但零售餐飲業營業額年減 0.2%。

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不過，遠東 SOGO 表示，儘管外部環境有零售市場折扣戰和網購的夾擊，內部升級有復興館精品改裝和遠東 Garden City 資本投入，但去年開出 Garden City A 區 1 樓零售，加上敦化館圓滿謝幕後成功將精選品牌移轉，實現資源整合與效益極大化，全年營收達 491.0 億元，稅前盈餘 17.9 億元，發放每股現金股利 1.2 元。

展望今年，遠東 SOGO 不諱言，台灣零售市場面臨勞動力缺口擴大、高昂租金和人事成本使壓縮獲利等問題，但仍目標以「創新體驗 × 數位轉型 × 永續經營」為核心，打造涵蓋忠孝東路三段至四段、具國際競爭力的帶狀零售生態系，尤其藉由遠東 Garden City 擴展全新的商品組合，涵蓋多元運動休閒與文化展演活動，挑戰年度營收突破 540 億元。

針對缺工與成本上升的挑戰，遠東 SOGO 全面應用數位工具優化行政流程和營銷管理，並導入 AI 進行社群精準推播與動態優惠配置。