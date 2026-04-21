鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-04-21 14:30

百貨業迎來上半年最大的母親節檔期，遠東 SOGO 百貨董事長黃晴雯今 (21) 日指出，今年以來 SOGO 業績成長幅度高達 4.7%，優於百貨平均表現，隨著台股創高、科技業獲利優異，看好對百貨業「是很好的刺激」。

黃晴雯表示，從俄烏戰爭到現在的中東戰爭，「世界上有太多紛紛擾擾，不過，台灣消費者隔一段時間就會恢復購買，消費趨勢穩健在走」，過去幾年很大的挑戰是電商崛起，而百貨業最重要的就是應變能力。

‌



黃晴雯也提到，台股創高，AI 相關科技業表現很好，不僅加薪也帶動就業，更造福廣大投資民眾，對百貨業都是很好的刺激，今年以來業績增幅達 4.7%，優於業界平均。

SOGO 母親節檔期 24 日起正式開跑，今年祭出史上同期最佳優惠，目標全檔期業績 42.3 億元，年增達 2%，黃晴雯說，重要檔期滿千送百已是標配，不僅回饋最高到 14%，還針對 183 萬人 app 會員再送出 1400 元折價券。

SOGO 忠孝店統計，母親節預購會期間成長幅度衝上 12%，主要以高單價保養品、精品彩妝買氣最熱絡，接下來目標女裝女鞋、家電、寢具床墊等銷售拉升。

另外，SOGO 復興店睽違一年半完成 LV、CHANEL 和 Hermès 三大國際精品最大改裝，隨著母親節檔期到來，復興店祭出同業間最高的精品回饋 9% 來搶客源。

黃晴雯說，精品 reopen 可說是千呼萬喚，有助 VIP 和主客群回流，未來客單價一定會再提升，相當樂觀期待對業績的挹注。