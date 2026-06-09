〈億光股東會〉葉寅夫：30億元擴建泰國新廠 強攻碳化矽與AI伺服器供應鏈

鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-09 13:33

億光 (2393-TW) 今 (9) 日召開股東會，董事長葉寅夫表示，今年將大舉規劃三十億元左右的資本支出，全力投入泰國新廠的土地與廠房建置。同時公司在人工智慧領域的布局取得重大進展，旗下光耦合器與碳化矽化合物半導體等高競爭力產品已成功打入 AI 伺服器電源大廠，全力搶攻全球高毛利非紅供應鏈商機。

億光砸30億元擴建泰國新廠 強攻碳化矽與AI伺服器供應鏈。(圖：shutterstock)

在核心的人工智慧與非紅供應鏈布局上，葉寅夫提到，客戶對於 AI 機櫃不用中國大陸製品的考量與選擇日益明確，對台灣廠商形成絕佳的發展機會。億光的光耦合器在世界競爭領域中排名數一數二，大量交給電源廠以供應 AI 伺服器與資料中心所需，今年在核心產品線看漲帶動下，光耦合器的營收占比更可望自過去的 3 成多進一步突破，一舉衝上 4 成以上的高水準。

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葉寅夫指出，上半年國際貴金屬價格大幅飆漲給整體產業帶來沉重壓力，但公司透過內部管理面、製造面與良品率優化，甚至將帶有個人化人工智慧的方法與工具導入到生產線之中，預期下半年的整體獲利能力與毛利率都將顯著回升。

海外產能與建廠進度方面，為了靈活因應全球車廠與科技巨頭對非中非台的嚴格限制，億光今年將泰國新廠列為最核心的生產據點，總投資規模將超越台灣銅鑼廠。

泰國廠土地目前已全部買齊，準備於七月份正式動土興建，最快明年上半年開始進行人員訓練與試運轉，並於明年下半年正式進入量產，未來包含光耦合器、電源相關產品以及碳化矽化合物半導體等大量生產線都將集中於泰國廠進行。

談及台灣廠區調整，葉寅夫坦言台灣因半導體與人工智慧產業強勢搶人，導致整體市場人員流動率極高，因此台灣銅鑼廠等廠區未來將調整為僅保留試產線與研發功能，等泰國廠建置完成後，銅鑼廠也會進一步考慮出租或進行資產活化。