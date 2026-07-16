〈消費趨勢〉高溫帶進龐大人流 環球購物樂觀估暑期業績增1成

鉅亨網記者王莞甯 台北 2026-07-16 17:36

夏季高溫來襲，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 今 (16) 日宣布祭出消暑策略有成，透過夏日商品優惠、室內親子活動，有效推升來客數明顯較去年同期成長 10%，從部分體驗課程報名熱絡來看，到店消費人潮持續增溫中，樂觀預期 7-8 月暑期檔期業績增長 10%。

環球購物樂觀估暑期業績增1成。(圖：環球購物提供)

環球購物表示，兒童界的超級巨星 Baby Shark 夏日海洋遊樂場主題快閃店落腳新北中和店，親子排隊客群擠滿活動現場，商品更湧現搶購熱潮。

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而受到氣溫影響，家用和家電類別商品買氣也相當熱絡，以新北中和店為例，宜得利家用品在暑假檔期持續創佳績。