〈消費趨勢〉高溫帶進龐大人流 環球購物樂觀估暑期業績增1成
鉅亨網記者王莞甯 台北
夏季高溫來襲，冠德 (2520-TW) 轉投資環球購物中心 Global Mall 今 (16) 日宣布祭出消暑策略有成，透過夏日商品優惠、室內親子活動，有效推升來客數明顯較去年同期成長 10%，從部分體驗課程報名熱絡來看，到店消費人潮持續增溫中，樂觀預期 7-8 月暑期檔期業績增長 10%。
環球購物表示，兒童界的超級巨星 Baby Shark 夏日海洋遊樂場主題快閃店落腳新北中和店，親子排隊客群擠滿活動現場，商品更湧現搶購熱潮。
而受到氣溫影響，家用和家電類別商品買氣也相當熱絡，以新北中和店為例，宜得利家用品在暑假檔期持續創佳績。
環球購物也開始新一波促銷檔期，即日起至 8 月 9 日推出「金夏卡有利」會員回饋活動，串聯旗下 8 店和線上平台，活動採「三階累進回饋機制」，會員於活動期間使用指定信用卡，累計消費滿 1 萬元、2 萬元和 3 萬元，分別可享 3%、4% 和 5% 回饋；此外，搭配中信聯名卡於指定專門店單筆消費滿 2000 元，再享 3% 回饋。
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