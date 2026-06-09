鉅亨網編譯莊閔棻 2026-06-09 15:40

OpenAI 執行長奧特曼（Sam Altman）與首席研究長 Jakub Pachocki 週一（8 日）聯合發文，系統闡述公司未來戰略方向，正式宣告 OpenAI 進入第三發展階段，並將「為每個人打造通用人工智慧（AGI）」定位為核心使命。

此番表態，恰在公司宣布推進 IPO 計畫之後，外界普遍認為此舉兼具公關與戰略訊號意義。

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奧特曼與 Pachocki 在文中明列三項核心目標。

首先，打造「自動化 AI 研究員」，一套能夠加速並逐步自動化研究流程本身的 AI 系統，同時維持可引導性、可問責性，並與人類保持緊密連結。

兩人預計，最快至 2028 年 3 月，OpenAI 相當大比例的研究工作將由 AI 系統與人類研究員協同完成。

其次，透過推動科學進步、提升生產力與促進經濟成長，加速全球經濟發展，並致力確保相關收益廣泛共享，讓每個人都能從 AI 創造的繁榮中獲得有意義的份額。

第三，向地球上每一個人提供個人 AGI，使其能以自己選擇的方式，從這項人類史上最具變革性的技術中獲益。

奧特曼將 OpenAI 的發展歷程劃分為三個階段。第一階段以 AGI 基礎研究為核心；第二階段起於研究成果走向實際應用，OpenAI 轉型為產品公司，藉由部署系統、觀察用戶使用方式持續推進 AGI 發展。

如今進入第三階段，文章指出，當前全球經濟已開始圍繞 AI 重塑，核心問題已轉變為「如何讓先進 AI 變得充裕、可負擔、安全、實用，且足夠易用，讓每個人與每個組織都能從中受益」。

文中寫道：「尖端能力只是工作的一部分，更大的任務是將這種能力轉化為人們真正能夠用來繁榮發展的工具。」

面對 AI 加速發展所帶來的潛在風險，文章將安全與對齊問題置於核心位置。奧特曼強調，強大的系統必須保持安全、與人類意圖對齊，並受到人類控制，「將一切完全自動化並非我們想要的未來，這既令人感到空洞，也存在危險。」

他進一步指出，隨著 AI 系統能力持續增強，人類的角色反而愈發重要，設定方向、權衡取捨、運用判斷，並將價值觀、品味、關懷與責任帶入工作之中。

文章亦呼籲建立國際協調機制，主張最終應設立一個國際組織，協調各主要 AI 研究力量以降低災難性風險，並在必要時協調放緩尖端開發，確保社會韌性、安全性與對齊進展能夠跟上技術步伐。

對權力集中的高度警惕則是文章另一條主線。奧特曼明確表示，良好的 AI 未來不應是少數機構掌控大部分能力與收益，而應是眾多個人、企業、社群與國家都能參與建構、從中受益並持有權力。

奧特曼指出：「人類歷史表明，權力集中會造成脆弱，而廣泛共享的權力使社會更具韌性、適應性與自由。」

然而，這番反壟斷立場，與 OpenAI 正加速推進 IPO、尋求更大規模融資的商業擴張路徑之間，存在難以迴避的內在張力。