鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-07 15:10

台灣 5 月 CPI 年增率突破警戒線達到 2.2%，國家發展委員會對此提出三點說明，強調主要是受到去年油料費低基期與短期豪雨天候影響蔬菜供應所致。目前民生物價依舊維持平穩，且有高達九成的查價品項價格呈現持平或下跌。隨著中東與美伊情勢趨緩，加上下半年基期較高，國發會預估下半年物價將溫和成長，全年 CPI 年增率可望維持在 2% 以下，整體通膨情勢溫和可控。

5月CPI破警戒線！國發會揭2大主因且拋出定心丸：全年CPI預估保2%以下。（鉅亨網記者張韶雯攝）

行政院主計總處日前公布 5 月消費者物價指數（CPI）年增率為 2.2%，相較 4 月的 1.73% 有所擴大，引發市場對於通膨升溫的關注。國發會對此詳細說明指出，5 月物價漲幅擴大的首要主因在於油料費。由於中東衝突爆發後國際油價大幅飆升，5 月布蘭特原油現貨價格平均已達到每桶 106.41 美元，比起戰前的 2 月大幅上漲達 50%。

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為了減輕國際油價波動對國內物價的衝擊，政府早在 3 月便啟動亞鄰最低價及專案平穩機制，並擴大貨物稅減徵幅度。台灣中油公司也從 4 月起維持汽、柴油價格凍漲，吸收了絕大部分的國際油價漲幅。以國內 95 無鉛汽油為例，5 月價格相較戰前的 2 月僅上漲約 18%，但因去年同期的油價基期極低，才導致 5 月油料費年增率在數據上明顯擴大。

除了能源因素之外，短期天候也是影響 5 月物價的關鍵。4 月到 5 月上旬期間，台灣各地遭受豪雨及汛期因素影響，導致蔬菜供應量出現短暫受阻，進而引發價格短期波動。國發會強調，這屬於季節性與短期天候所造成的現象，隨著後續市場供應逐步恢復正常，蔬菜價格預計將會很快回穩。

儘管總體 CPI 數據突破 2%，但國內民生物價實質上仍保持平穩。今年 1 到 5 月平均 CPI 年增率僅為 1.52%，明顯低於韓國的 2.38%。民眾日常經常消費的 17 項重要民生物資，5 月年增率僅有 1.50%，而最受關注的食物類漲幅也已經連續 3 個月低於 3%。根據主計總處在 300 多項品項中的查價結果顯示，國內其實有高達九成的品項價格皆維持持平或下跌，僅有少數受到國際能源、極端天候及服務需求增加的項目出現上漲。

展望未來物價走勢，國發會抱持審慎樂觀態度。近期美伊戰爭緩和趨勢逐漸明朗，政府除將持續推動油價穩定措施，也會透過專案融資、預算撥補與增資等方式改善中油的財務體質，提升穩定油價政策的執行量能。