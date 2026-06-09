鉅亨網編輯林羿君 2026-06-09 10:37

蘋果 (AAPL-US) 表示，目前無法在歐盟地區的 iPhone 和 iPad 上推出搭載 AI 功能的全新數位助理「Siri AI」，這也成為該公司與歐洲反壟斷監管機構最新一輪角力。

槓上歐盟！蘋果Siri AI上線卡關 痛批新規強索隱私。(圖:shutterstock)

蘋果在週一 (8 日) 發表的一份聲明中指出，先前已針對歐盟提出專屬的解決方案，旨在限制虛擬助理可存取的數據以保護用戶隱私，同時確保 Siri AI 符合歐盟《數位市場法》（DMA）的規範。

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然而，蘋果表示歐盟執委會（European Commission）在過去幾個月中，並未接受其提出的任何建議，導致 Siri AI 將無法納入歐盟地區的 iOS 27 或 iPadOS 27 系統更新中。

這是蘋果針對歐盟打壓科技巨擘市場主導地位所做出的最新反擊。

去年，蘋果曾對《數位市場法》中的多項條款表達強烈反對，包括強制允許第三方支付以及開放用戶透過第三方管道下載 App 等。

對此，歐盟執委會明確表示，不會因蘋果的抱怨而廢除或修改該法案，使蘋果不得不針對歐盟用戶做出相應的妥協與調整。

蘋果周一正式發表全新升級版 Siri。新版 Siri 可根據使用者螢幕上的內容，以及訊息、電子郵件與照片等資訊回答問題。

蘋果指出，依照歐盟監管機構對 DMA 的「極端詮釋」，公司將被要求讓任何虛擬助理都能直接存取用戶私人資料，而這些要求缺乏保障用戶與資料安全所需的必要防護機制。

蘋果軟體工程高階副總裁費德里吉（Craig Federighi）在聲明中直言，由於監管機構拒絕就維護隱私與安全的解決方案進行具建設性的溝通，意味著目前尚無在歐盟地區推出 iOS 和 iPadOS 版 Siri AI 的具體時程。

不過他也補充，蘋果仍期盼最終能將 Siri AI 引進歐盟，並將持續與歐盟監管機構協商，以尋求可行的解決途徑。

除歐盟地區外，Siri AI 已於週一開放開發者測試，並預計於今年晚些時候推出英文測試版（Beta）供用戶使用。

蘋果強調，歐盟用戶在未來更新 Mac、Vision Pro 和 Apple Watch 的作業系統時，仍可正常使用 Siri AI。