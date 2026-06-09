鉅亨網編輯林羿君 2026-06-09 15:20

輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳向來以極具魅力的推銷能力聞名。近期他造訪台灣與南韓的供應鏈夥伴，不僅頻繁現身在地餐廳與夜市，所到之處也總能吸引大批民眾圍觀。然而，彭博觀點專欄作家 Shuli Ren 認為，黃仁勳最近的一些投資相關言論，卻可能顯得過於樂觀，甚至帶有危險色彩。

黃仁勳頻頻替供應商「抬轎」 為何市場反而該提高警覺？(圖:shutterstock)

在上週舉辦的亞洲最大 AI 科技盛會（Computex）上，黃仁勳盛讚台灣擁有全球最頂尖的供應鏈生態系，一席話直接將台股大盤推上歷史新高。

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他更公開喊話「懇請」南韓記憶體大廠 SK 海力士「多生產一點」晶片，為這檔今年累計漲幅已高達 200% 的飆股火上澆油。

面對上週五美股科技股賣壓湧現，他週一甚至評論道：「你們應該感到非常高興，因為現在能以折扣價進場買進了。」

Shuli Ren 指出，以直言不諱與風趣幽默著稱的黃仁勳，最近的這番言論不免顯得有些輕率，且與當前的市場實況脫節。

眼下市場已出現散戶追價熱潮、槓桿資金增加，以及投資人將從汽車到個人電腦等各類企業，通通包裝成「AI 概念股」進行炒作的現象。

為了避免重蹈當年網路泡沫破滅的覆轍，市場此時需要的不是這位科技巨頭過度的樂觀言論，而是更為具體務實的前景指引。

儘管台灣與南韓雙雙受惠於半導體出口的爆發性成長，但兩地股市已開始顯現泡沫化的跡象。

至於南韓股市，三星電子與 SK 海力士就佔了韓國綜合股價指數（Kospi）逾半權重。這兩家大廠能否擺脫長期困擾該行業、暴起暴落的記憶體（大宗商品）景氣循環，目前尚無定論。

他們是否有能力與客戶簽署足夠的長期合約以鎖定未來獲利？這些合約的條款細節又如何？輝達雖然與 SK 海力士達成多年期合作夥伴關係，黃仁勳也再三保證全球對晶片的需求極其龐大，但這光憑空口白話是遠遠不夠的，市場需要更多細部數據。

Shuli Ren 表示，在 5 月下旬首季財報季落幕前，投資人還能藉由財務報表，推估這波 AI 晶片狂潮正處於什麼階段。也有人認為，這波股價大漲具備一定基本面支撐，因為美國大型雲端服務商大幅提高年度資本支出，而晶片業者的獲利表現也普遍優於市場預期。

然而，在 7 月下旬新一季財報季開跑之前，市場暫時失去了這具賴以評估的定海神針。我們現在正處於資訊真空期，根本無從得知目前的股價飆漲，是否真的與晶片訂單及企業實質獲利的增長相匹配。

這也正是為何這些「科技巨星」此時的一言一行會如此關鍵。

黃仁勳被公認為定義並主導 AI 趨勢的靈魂人物；事實上，光是他與 LG 集團會面的媒體報導，就足以將該集團旗下子公司的股價推向歷史新高。

在財報公布的空窗期，全球投資人都在更用心地逐字推敲他的談話，以跟上這個瞬息萬變的產業。可以說，黃仁勳的字字句句都動輒左右市場走向。

而如此龐大的影響力，也意味著更大的責任。在 AI 基礎建設快速擴張的過程中，黃仁勳或許確實判斷正確：AI 將改變世界，而這一輪晶片景氣循環的規模也遠超過以往。