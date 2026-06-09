黃仁勳頻頻替供應商「抬轎」 為何市場反而該提高警覺？
鉅亨網編輯林羿君
輝達 (NVDA-US) 執行長黃仁勳向來以極具魅力的推銷能力聞名。近期他造訪台灣與南韓的供應鏈夥伴，不僅頻繁現身在地餐廳與夜市，所到之處也總能吸引大批民眾圍觀。然而，彭博觀點專欄作家 Shuli Ren 認為，黃仁勳最近的一些投資相關言論，卻可能顯得過於樂觀，甚至帶有危險色彩。
在上週舉辦的亞洲最大 AI 科技盛會（Computex）上，黃仁勳盛讚台灣擁有全球最頂尖的供應鏈生態系，一席話直接將台股大盤推上歷史新高。
他更公開喊話「懇請」南韓記憶體大廠 SK 海力士「多生產一點」晶片，為這檔今年累計漲幅已高達 200% 的飆股火上澆油。
面對上週五美股科技股賣壓湧現，他週一甚至評論道：「你們應該感到非常高興，因為現在能以折扣價進場買進了。」
Shuli Ren 指出，以直言不諱與風趣幽默著稱的黃仁勳，最近的這番言論不免顯得有些輕率，且與當前的市場實況脫節。
眼下市場已出現散戶追價熱潮、槓桿資金增加，以及投資人將從汽車到個人電腦等各類企業，通通包裝成「AI 概念股」進行炒作的現象。
為了避免重蹈當年網路泡沫破滅的覆轍，市場此時需要的不是這位科技巨頭過度的樂觀言論，而是更為具體務實的前景指引。
儘管台灣與南韓雙雙受惠於半導體出口的爆發性成長，但兩地股市已開始顯現泡沫化的跡象。
以預估本益比來看，台股大盤目前的估值已直逼標普 500 指數，然而不論是在產業多元性或獲利能見度上，台股的實力顯然都無法與後者相提並論。特別是景氣循環波動較大的半導體與硬體科技股，就佔了台股加權指數權重的 78%。
至於南韓股市，三星電子與 SK 海力士就佔了韓國綜合股價指數（Kospi）逾半權重。這兩家大廠能否擺脫長期困擾該行業、暴起暴落的記憶體（大宗商品）景氣循環，目前尚無定論。
他們是否有能力與客戶簽署足夠的長期合約以鎖定未來獲利？這些合約的條款細節又如何？輝達雖然與 SK 海力士達成多年期合作夥伴關係，黃仁勳也再三保證全球對晶片的需求極其龐大，但這光憑空口白話是遠遠不夠的，市場需要更多細部數據。
Shuli Ren 表示，在 5 月下旬首季財報季落幕前，投資人還能藉由財務報表，推估這波 AI 晶片狂潮正處於什麼階段。也有人認為，這波股價大漲具備一定基本面支撐，因為美國大型雲端服務商大幅提高年度資本支出，而晶片業者的獲利表現也普遍優於市場預期。
然而，在 7 月下旬新一季財報季開跑之前，市場暫時失去了這具賴以評估的定海神針。我們現在正處於資訊真空期，根本無從得知目前的股價飆漲，是否真的與晶片訂單及企業實質獲利的增長相匹配。
這也正是為何這些「科技巨星」此時的一言一行會如此關鍵。
黃仁勳被公認為定義並主導 AI 趨勢的靈魂人物；事實上，光是他與 LG 集團會面的媒體報導，就足以將該集團旗下子公司的股價推向歷史新高。
在財報公布的空窗期，全球投資人都在更用心地逐字推敲他的談話，以跟上這個瞬息萬變的產業。可以說，黃仁勳的字字句句都動輒左右市場走向。
而如此龐大的影響力，也意味著更大的責任。在 AI 基礎建設快速擴張的過程中，黃仁勳或許確實判斷正確：AI 將改變世界，而這一輪晶片景氣循環的規模也遠超過以往。
他或許沒說錯。然而，他是否充分檢視過當前市場估值，確認散戶投資人並未因過度想像而失去理性？在能夠回答這個問題之前，這位科技業領袖或許應該避免發表過於直接的投資建議。
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