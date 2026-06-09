鉅亨網編譯余曉惠 2026-06-09 17:20

蘋果 (AAPL-US) 周一 (8 日) 在全球開發者大會 (WWDC) 發表全新人工智慧 (AI) 平台，雖然部分功能採用 Google(GOOGL-US)技術，但蘋果強調，新架構仍維持蘋果一貫的隱私保護標準，用戶資料不會被儲存或外流。

蘋果軟體主管 Craig Federighi 在 WWDC 媒體活動中表示，蘋果使用的 Google AI 模型與 Google 提供給客戶的版本不同，「我們使用的並非 Google 提供給客戶的任何模型。你的提問完全屬於你自己，不會被儲存，也不會被任何人存取。」

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Federighi 指出，當使用者查詢即時新聞或時事資訊時，相關提問仍會先經過蘋果自家系統處理。

力求兼顧 AI 與隱私

隱私議題一直是蘋果推動 AI 的重要挑戰，該公司希望證明，即使提供強大的 AI 功能，也能維持用戶資料安全。

然而，蘋果近年 AI 布局進展不如市場預期，不僅多項功能延後推出，部分產品表現也遭批評落後競爭對手。

蘋果 AI 副總裁 Amar Subramanya 指出，蘋果的目標是將每個使用者提問，與回應品質最佳且延遲最低的模型相配對。其中最強大的模型「AFM Cloud Pro」，其表現已與 Google 旗下 Gemini 旗艦模型相近。

Subramanya 表示，AFM Cloud Pro 是在蘋果「私有雲端運算」(Private Cloud Compute, PCC) 架構下開發完成。如今這套隱私架構已延伸至第三方雲端合作夥伴，包括 Google，這讓資料即使進入雲端環境，仍能受到高度保護。

「私有雲端運算」是蘋果用於私密 AI 處理的雲端智慧系統，可在雲端處理請求時，確保 Apple Intelligence 提問的安全，過去僅限蘋果資料中心內的蘋果晶片伺服器，但蘋果現在擴大使用，透過與 Google 及輝達 (NVDA-US) 合作，在 Google Cloud 上執行 Apple Intelligence 的運作。

蘋果表示，與 Google 和輝達展開三方合作，成功把 PCC 架構擴展到 Google Cloud 平台的輝達 GPU 上，同時絕不在隱私與安全保護上妥協。

Siri 轉型聊天機器人

負責 Siri 工程團隊的 Mike Rockwell 也坦承，過去一年 Siri 升級進度確實落後，先前數次重建 Siri 的嘗試都未達蘋果標準，因此蘋果選擇延後推出。

Rockwell 表示，新版 Siri 將成為更具對話能力、更直覺的數位助理，首次能夠理解裝置內資訊內容，並直接執行相關操作。

他說：「我們一直希望 Siri 成為最強大、最個人化的助理。」

他指出，新版 Siri 將首次能理解裝置內資訊內容，並直接執行相關操作。

新版 Siri 也象徵蘋果首次明顯朝聊天機器人 (Chatbot) 方向發展。

去年 WWDC 期間，Federighi 與行銷主管 Greg Joswiak 仍曾淡化打造聊天機器人的必要性，認為不應只是額外「外掛」一個 Chatbot。