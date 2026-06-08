鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-09 07:50

外媒報導指出，在美國半導體股近期大幅回檔後，輝達執行長黃仁勳鼓勵投資人把市場修正視為難得的買進機會，這讓他一時之間彷彿扮演起「科技版巴菲特」的角色。

黃仁勳喊「撿便宜好時機」聽起來越來越像巴菲特？(圖：shutterstock)

黃仁勳 9 日在首爾參訪 SK 集團總部，並與 SK 集團會長崔泰源會面。當被媒體問及近期全球股市大幅回檔有何看法時，他笑著說：「如果非要說些什麼，我認為大家應該感到高興，因為現在可以用更便宜的價格買進股票了。」

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目前市場對黃仁勳「逢低買進 AI 股」的論述看法分歧。支持者認為，他掌握 AI 產業第一線需求，最了解市場長期發展方向；質疑者則認為，身為 AI 浪潮最大的受益者之一，黃仁勳本就有充分理由看好產業前景。

支持者認為，黃仁勳的信心並非空口喊多，而是建立在輝達強勁的基本面之上。輝達最新財報顯示，截至 2026 年 4 月底的季度營收達 816.1 億美元，年增 85%，經調整後每股盈餘 (EPS) 達 1.87 美元，高於市場預期的 1.77 美元。

其中，資料中心業務營收達 752.5 億美元，年增 92%，資料中心網路業務更暴增 199%，反映 AI 基礎建設需求仍在快速擴張。公司單季自由現金流達 485.5 億美元，並預估第二季營收將進一步升至 910 億美元。

更重要的是，輝達目前握有高達 1,190 億美元的供應承諾訂單，背後包括 OpenAI、Anthropic 與 Meta Platforms(META-US) 等大型 AI 客戶。

OpenAI 已承諾部署至少 10GW 的輝達系統，Anthropic 規劃建置 1GW 規模 AI 基礎設施，Meta 則與輝達簽署涵蓋數百萬顆 Blackwell 與 Rubin GPU 的長期合作協議。

黃仁勳在近期財報電話會議中更形容，目前全球正處於「人類歷史上最大規模的基礎建設擴張」。他認為，輝達正位於這場 AI 基礎建設浪潮的核心，是少數能橫跨主要雲端平台、前沿 AI 模型、開源模型與企業 AI 部署場景的運算平台。

輝達管理層也透過資本配置展現信心。公司董事會已批准額外 800 億美元股票回購計畫，並將季度股息從每股 0.01 美元提高至 0.25 美元。僅 2027 財年第一季，輝達就透過股票回購與現金股利向股東返還約 200 億美元。

也因此，部分投資人把這波半導體股下跌視為進場時機。有散戶表示，已趁回檔大舉買進半導體股，直言「科技股堅不可摧」。

英特爾股價週一漲幅超過 11%，遠優於標普 0.30% 。當天半導體族群全面反攻，博通 (AVGO-US) 升 2.82% 、AMD (AMD-US) 大漲 5.14% 、美超微 (SMCI-US) 與輝達分別收高 5.64% 和 1.73%。

另一名投資人 M.Pizzini 則稱讚黃仁勳是一位「令人印象深刻的執行長」，不僅熟悉基層業務，也能從產業全局掌握市場趨勢。

也有人指出，黃仁勳的相關言論其實是回應記者提問，若選擇避談，反而可能加劇市場恐慌。

然而，市場上也存在不少質疑聲音。一些人表示，當一位傑出的企業經營者開始公開評論股價時，總會讓人提高警覺。另一派則認為，企業執行長談論股價從來都不是好現象。

更有投資人直言，黃仁勳聽起來像是在推銷自己的產業，提醒市場應對其發言保留一定程度的判斷空間，因為他本身就是 AI 熱潮最大的受益者之一。

市場另一個值得關注的訊號，則來自 Alphabet(GOOGL-US) 與波克夏 (BRK.B-US)。Alphabet 近期宣布規模 800 億美元的募資計畫，用於擴充 AI 基礎建設，其中包括波克夏參與的 100 億美元私募投資。

這筆投資是在股神接班人阿貝爾 (Greg Abel) 於 2026 年 1 月正式接掌波克夏後的重要布局之一，也被市場視為價值投資資金開始認真看待 AI 基礎建設長期趨勢。

Alphabet 第一季 Google Cloud 營收年增 63%，未履約訂單規模也接近翻倍至超過 4,600 億美元，顯示企業 AI 需求並未因市場短線震盪而降溫。