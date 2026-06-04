鉅亨網編譯羅昀玫 2026-06-04 08:05

人工智慧 (AI) 資料中心的下一個戰場，正從晶片延伸到供電系統。功率半導體廠商 Navitas Semiconductor (NVTS-US) 週三 (3 日) 股價勁揚 19.26%，收在 30.84 美元，市值來到約 62 億美元。市場看好公司搭上輝達 (NVDA-US) MGX 生態系列車，有望成為 AI 基礎設施升級浪潮的重要受惠者。

Navitas 參加輝達於台北南港展覽館舉辦的合作夥伴典禮，並在 COMPUTEX 2026 期間展示最新 800V 至 6V 直流電源分配板 (PDB)，該產品已納入輝達 MGX 生態系統，鎖定下一代 AI 資料中心需求。

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隨著 AI 模型規模快速擴張，資料中心耗電量暴增，傳統 48V 供電架構逐漸面臨瓶頸。納微此次展示的解決方案可直接將 800V 直流電轉換至 GPU 所需電壓，省去伺服器內部 48V 中間總線轉換器 (IBC) 環節，縮短供電路徑，提高能源利用效率。

根據公司資料，該電源分配板搭載 16 顆 GaNFast 氮化鎵功率元件，額定電壓 650V、導通電阻 11 毫歐姆，峰值效率可達 97.5%，功率密度高達 2100W/in³，並採用超薄設計，厚度甚至比智慧型手機還薄約 20%，可更貼近 GPU 部署，提升瞬時供電能力與整體系統效率。

Navitas 執行長 Chris Allexandre 表示，隨著 AI 工作負載持續擴大，電力供應已成為打造下一代 GW 級 AI 工廠最重要的挑戰之一，而高效率電源技術正是支撐 AI 運算規模持續提升的關鍵。

受惠 AI 資料中心建設熱潮，Navitas 過去一年股價累計漲幅高達約 420%。不過，股價大漲也推升公司估值，目前股價約相當於未來 12 個月預估營收的 137 倍，遠高於一年前的 14.7 倍。

值得注意的是，華爾街對 Navitas 的長期成長潛力雖抱持樂觀看法，但對其高估值仍有所保留。

根據 FactSet 資料，市場預估 Navitas 今年營收約 4,200 萬美元，低於去年的 4,590 萬美元；預估 2027 年與 2028 年營收將分別成長至 7,290 萬美元及 1.246 億美元，但公司未來數年仍可能持續虧損。

近期多家企業因搭上輝達 AI 列車而受到資金追捧。