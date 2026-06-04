鉅亨網編譯羅昀玫
人工智慧 (AI) 資料中心的下一個戰場，正從晶片延伸到供電系統。功率半導體廠商 Navitas Semiconductor (NVTS-US) 週三 (3 日) 股價勁揚 19.26%，收在 30.84 美元，市值來到約 62 億美元。市場看好公司搭上輝達 (NVDA-US) MGX 生態系列車，有望成為 AI 基礎設施升級浪潮的重要受惠者。
Navitas 參加輝達於台北南港展覽館舉辦的合作夥伴典禮，並在 COMPUTEX 2026 期間展示最新 800V 至 6V 直流電源分配板 (PDB)，該產品已納入輝達 MGX 生態系統，鎖定下一代 AI 資料中心需求。
隨著 AI 模型規模快速擴張，資料中心耗電量暴增，傳統 48V 供電架構逐漸面臨瓶頸。納微此次展示的解決方案可直接將 800V 直流電轉換至 GPU 所需電壓，省去伺服器內部 48V 中間總線轉換器 (IBC) 環節，縮短供電路徑，提高能源利用效率。
根據公司資料，該電源分配板搭載 16 顆 GaNFast 氮化鎵功率元件，額定電壓 650V、導通電阻 11 毫歐姆，峰值效率可達 97.5%，功率密度高達 2100W/in³，並採用超薄設計，厚度甚至比智慧型手機還薄約 20%，可更貼近 GPU 部署，提升瞬時供電能力與整體系統效率。
Navitas 執行長 Chris Allexandre 表示，隨著 AI 工作負載持續擴大，電力供應已成為打造下一代 GW 級 AI 工廠最重要的挑戰之一，而高效率電源技術正是支撐 AI 運算規模持續提升的關鍵。
受惠 AI 資料中心建設熱潮，Navitas 過去一年股價累計漲幅高達約 420%。不過，股價大漲也推升公司估值，目前股價約相當於未來 12 個月預估營收的 137 倍，遠高於一年前的 14.7 倍。
值得注意的是，華爾街對 Navitas 的長期成長潛力雖抱持樂觀看法，但對其高估值仍有所保留。
根據 FactSet 資料，市場預估 Navitas 今年營收約 4,200 萬美元，低於去年的 4,590 萬美元；預估 2027 年與 2028 年營收將分別成長至 7,290 萬美元及 1.246 億美元，但公司未來數年仍可能持續虧損。
近期多家企業因搭上輝達 AI 列車而受到資金追捧。
除了 Navitas 外，Marvell Technology (MRVL-US) 日前獲輝達執行長黃仁勳點名為有望成為「下一家兆美元企業」後股價大漲；電池儲能公司 Fluence Energy (FLNC-US) 也因參與 AI 資料中心建設而受到市場青睞。
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