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鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為52.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.04元，其中最高估值1.44元，最低估值0.83元，預估目標價為52.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.44(1.44)4.064.88
最低值0.83(0.83)2.074.14
平均值1.11(1.12)2.894.49
中位數1.04(1.11)2.894.46

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值30.54億35.15億37.26億
最低值28.53億32.39億35.59億
平均值29.59億33.65億36.32億
中位數29.44億33.56億36.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.851.733.322.961.35
營業收入8.48億14.14億25.89億30.58億32.86億

詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNE

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