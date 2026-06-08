鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估下修至1.04元，預估目標價為52.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.11元下修至1.04元，其中最高估值1.44元，最低估值0.83元，預估目標價為52.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.44(1.44)
|4.06
|4.88
|最低值
|0.83(0.83)
|2.07
|4.14
|平均值
|1.11(1.12)
|2.89
|4.49
|中位數
|1.04(1.11)
|2.89
|4.46
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|30.54億
|35.15億
|37.26億
|最低值
|28.53億
|32.39億
|35.59億
|平均值
|29.59億
|33.65億
|36.32億
|中位數
|29.44億
|33.56億
|36.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.85
|1.73
|3.32
|2.96
|1.35
|營業收入
|8.48億
|14.14億
|25.89億
|30.58億
|32.86億
詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- AI 產值噴發，你的布局跟上了嗎？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司NE-US的目標價調升至51元，幅度約4.08%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為43.25元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司NE-US的目標價調升至43.25元，幅度約4.22%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為41.50元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇