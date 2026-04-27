search icon



menu-icon
anue logo
鉅亨傳承學院鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估上修至1.09元，預估目標價為43.25元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.06元上修至1.09元，其中最高估值1.46元，最低估值0.8元，預估目標價為43.25元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.46(1.46)4.064.88
最低值0.8(0.8)1.43.07
平均值1.12(1.11)2.424.17
中位數1.09(1.06)2.324.26

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值31.10億34.24億36.19億
最低值27.00億29.58億33.95億
平均值29.63億32.69億35.25億
中位數29.71億33.02億35.61億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.851.733.322.961.35
營業收入8.48億14.14億25.89億30.58億32.86億

詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNE

相關行情

台股首頁我要存股
諾布爾公司53.6+8.20%

延伸閱讀


section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告

    Empty
    Empty