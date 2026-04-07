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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為41.50元

鉅亨網新聞中心

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.11元，其中最高估值1.42元，最低估值0.8元，預估目標價為41.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值1.42(1.42)3.074.09
最低值0.8(0.8)1.43.07
平均值1.13(1.14)2.243.58
中位數1.11(1.16)2.33.57

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值31.10億34.24億36.01億
最低值27.00億29.58億33.95億
平均值29.60億32.52億34.75億
中位數29.71億32.83億34.17億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS5.851.733.322.961.35
營業收入8.48億14.14億25.89億30.58億32.86億

詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSNE

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