鉅亨速報 - Factset 最新調查：諾布爾公司(NE-US)EPS預估下修至1.11元，預估目標價為41.50元
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根據FactSet最新調查，共12位分析師，對諾布爾公司(NE-US)做出2026年EPS預估：中位數由1.16元下修至1.11元，其中最高估值1.42元，最低估值0.8元，預估目標價為41.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.42(1.42)
|3.07
|4.09
|最低值
|0.8(0.8)
|1.4
|3.07
|平均值
|1.13(1.14)
|2.24
|3.58
|中位數
|1.11(1.16)
|2.3
|3.57
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.10億
|34.24億
|36.01億
|最低值
|27.00億
|29.58億
|33.95億
|平均值
|29.60億
|32.52億
|34.75億
|中位數
|29.71億
|32.83億
|34.17億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|5.85
|1.73
|3.32
|2.96
|1.35
|營業收入
|8.48億
|14.14億
|25.89億
|30.58億
|32.86億
詳細資訊請看美股內頁：
諾布爾公司(NE-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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