凱基：台股消化恐慌賣壓初步見止跌訊號 本周看一個關鍵數據
鉅亨網記者王莞甯 台北
台股今 (8) 日開低重挫後緩步收斂跌勢，終場下跌 1568.16 點，跌幅 3.48%，收在 43502.78 點，守在月線 43116 點之上，凱基投顧今 (8) 日出具報告指出，本波下跌本質仍屬漲多後的技術性修正，而非基本面出現反轉，短期先關注美國將於 10 日公布 5 月 CPI，18 日至 19 日由新任主席華許首次主持的 FOMC 會議也登場，成影響市場情緒的重要關鍵。
凱基認為，今日盤中隨著恐慌賣壓逐步消化，尾盤跌幅明顯收斂，顯示市場已出現初步止跌訊號，因此，操作策略仍以逢回布局為主，在 AI 長期趨勢未變的前提下，不改中期多頭格局，優先關注 Vera Rubin 架構升級受惠族群，以及低軌衛星供應鏈。
由於本波修正導火線主要因美國 5 月就業報告優於預期，引發市場擔憂聯準會可能轉向偏緊政策，進而壓抑高估值的 AI 相關族群表現，因此，後續市場波動仍將高度連動於聯準會政策路徑，特別是通膨數據、利率決策。
儘管短線波動放大，但凱基強調，AI 基本面至今未出現任何實質轉弱跡象，無論是雲端服務供應商 (CSP) 的資本支出規模、AI 伺服器訂單能見度，或是半導體先進製程與高階封裝需求，均持續維持在強勁擴張軌道上，而後續市場將逐步進入基本面驗證期，建議關注 7 月起展開的科技大廠法說會，是檢視 AI 需求延續性的關鍵時刻。
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