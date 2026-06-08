營收速報 - 矽創(8016)5月營收21.47億元年增率高達39.84％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為95.83億元，累計年增率29.45%。
最新價為285元，近5日股價下跌-0.82%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+788 張
- 外資買賣超：+576 張
- 投信買賣超：+237 張
- 自營商買賣超：-25 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|21.47億
|40%
|2%
|26/4
|21.08億
|37%
|-3%
|26/3
|21.79億
|29%
|59%
|26/2
|13.70億
|10%
|-23%
|26/1
|17.80億
|27%
|-6%
|25/12
|18.86億
|20%
|5%
矽創(8016-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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