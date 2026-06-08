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營收速報 - 矽創(8016)5月營收21.47億元年增率高達39.84％

鉅亨網新聞中心

矽創(8016-TW)今天公告2026年5月營收為新台幣21.47億元，年增率39.84%，月增率1.88%。

今年1-5月累計營收為95.83億元，累計年增率29.45%。

最新價為285元，近5日股價下跌-0.82%，相關半導體業下跌-0.59%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+788 張
  • 外資買賣超：+576 張
  • 投信買賣超：+237 張
  • 自營商買賣超：-25 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
26/5 21.47億 40% 2%
26/4 21.08億 37% -3%
26/3 21.79億 29% 59%
26/2 13.70億 10% -23%
26/1 17.80億 27% -6%
25/12 18.86億 20% 5%

矽創(8016-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路模組之設計,製造,測試及銷售。各種積體電路應用軟體之研究,開發及銷售。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。


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