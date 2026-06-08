盤中速報 - 恆生科技指數下跌-150.11點至4738.28點，跌幅3.07%
鉅亨網新聞中心
截至台北時間08日09:30，恆生科技指數下跌150.11點（或3.07%），暫報4738.28點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+0.09%
- 近 1 月：-4.54%
- 近 3 月：-1.19%
- 近 6 月：-13.67%
- 今年以來：-11.38%
焦點個股
半導體概念領跌-6.34%。其中 AV CONCEPT HOLD(00595-HK) 下跌 26.88% ; 中芯國際(00981-HK) 下跌 7.18% ; 華虹宏力(01347-HK) 下跌 7.16% 。
地產代理概念領跌-5.27%。其中 方圓生活服務(09978-HK) 下跌 13.3% ; 合富輝煌(00733-HK) 下跌 10.38% ; 易居企業控股(02048-HK) 下跌 8.89% 。
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