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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為70.50元

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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.44元上修至8.62元，其中最高估值10.21元，最低估值6.29元，預估目標價為70.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值10.21(10.21)9.9110.91
最低值6.29(6.29)7.79.48
平均值8.53(8.49)9.2310.08
中位數8.62(8.44)9.389.89

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值86.38億92.86億100.69億
最低值76.40億83.79億91.13億
平均值82.83億89.17億95.79億
中位數82.89億89.27億96.23億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.443.543.153.422.13
營業收入60.80億78.49億109.19億108.73億102.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCIB

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