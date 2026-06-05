鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估上修至8.62元，預估目標價為70.50元
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根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.44元上修至8.62元，其中最高估值10.21元，最低估值6.29元，預估目標價為70.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|10.21(10.21)
|9.91
|10.91
|最低值
|6.29(6.29)
|7.7
|9.48
|平均值
|8.53(8.49)
|9.23
|10.08
|中位數
|8.62(8.44)
|9.38
|9.89
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|86.38億
|92.86億
|100.69億
|最低值
|76.40億
|83.79億
|91.13億
|平均值
|82.83億
|89.17億
|95.79億
|中位數
|82.89億
|89.27億
|96.23億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|2.13
|營業收入
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
|102.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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