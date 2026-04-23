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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.45元上修至8.72元，其中最高估值9.58元，最低估值7.92元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.58(9.58)
|9.75
|10.91
|最低值
|7.92(7.68)
|8.54
|9.07
|平均值
|8.65(8.53)
|9.35
|9.94
|中位數
|8.72(8.45)
|9.48
|9.81
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|86.38億
|92.72億
|100.69億
|最低值
|79.96億
|86.84億
|93.41億
|平均值
|83.38億
|89.84億
|96.01億
|中位數
|83.79億
|90.64億
|94.72億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|2.13
|營業收入
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
|102.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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