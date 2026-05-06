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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估下修至8.55元，預估目標價為68.00元

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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.72元下修至8.55元，其中最高估值9.74元，最低估值7.82元，預估目標價為68.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2026年2027年2028年
最高值9.74(9.58)9.7510.91
最低值7.82(7.88)8.449.07
平均值8.74(8.64)9.259.83
中位數8.55(8.72)9.389.55

市場預估營收

預估值2026年2027年2028年
最高值86.38億92.86億100.69億
最低值78.96億85.75億91.13億
平均值82.87億88.80億94.94億
中位數82.80億87.12億93.34億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年2024年2025年
EPS2.443.543.153.422.13
營業收入60.80億78.49億109.19億108.73億102.14億

詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股市場預估EPSCIB

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