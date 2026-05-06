鉅亨速報 - Factset 最新調查：Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)EPS預估下修至8.55元，預估目標價為68.00元
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根據FactSet最新調查，共9位分析師，對Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)做出2026年EPS預估：中位數由8.72元下修至8.55元，其中最高估值9.74元，最低估值7.82元，預估目標價為68.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|9.74(9.58)
|9.75
|10.91
|最低值
|7.82(7.88)
|8.44
|9.07
|平均值
|8.74(8.64)
|9.25
|9.83
|中位數
|8.55(8.72)
|9.38
|9.55
市場預估營收
|預估值
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|86.38億
|92.86億
|100.69億
|最低值
|78.96億
|85.75億
|91.13億
|平均值
|82.87億
|88.80億
|94.94億
|中位數
|82.80億
|87.12億
|93.34億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|2025年
|EPS
|2.44
|3.54
|3.15
|3.42
|2.13
|營業收入
|60.80億
|78.49億
|109.19億
|108.73億
|102.14億
詳細資訊請看美股內頁：
Bancolombia S.A. - ADR(CIB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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