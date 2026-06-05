臻鼎-KY 5月營收162億元創歷史同期新高 年增37%
鉅亨網記者張欽發 台北
臻鼎 - KY (4958-TW) 今 (5) 日公布最新營收資訊，臻鼎 - KY 在 2026 年 5 月營收為 162.01 億元，月增 6.61%，年增 37.40%，再創歷年同期新高。累計 2026 年 1-5 月營收 721.26 億元，年增 10.18%，也刷新歷年同期紀錄。
臻鼎表示，5 月營收站上今年以來高點，並呈現強勁年增表現，主要受惠四大產品應用均較去年同期成長。其中，高階 AI 相關產品拉貨動能升溫，帶動伺服器 / 光模塊業務成長幅度最為顯著，營收年增近 250%；IC 載板業務則緊接其後，營收年增近 80%，兩大業務雙雙改寫單月歷史新高。累計今年 1-5 月，伺服器 / 光模塊及 IC 載板之合計營收占比已突破 21% ，顯示公司營運重心由過往深耕的消費性電子領域轉向 AI 全產業鏈之戰略轉型正逐步發酵。
此外，臻鼎 - KY 近期正式加入 NVIDIA MGX 生態系，以高層數、高速傳輸的 PCB 核心技術，支援第三代 MGX 系統架構在高密度、模組化與去線纜化設計下的關鍵需求。臻鼎 - KY 表示，能夠加入該生態系，不僅代表臻鼎 - KY 在高階 PCB 技術、品質可靠度與量產能力上獲得國際級肯定，也展現臻鼎正逐步深化其在全球 AI 運算供應鏈中的關鍵角色。
展望後市，臻鼎預期，在 AI 算力需求持續暢旺、國際客戶高階產品逐步放量，以及新產能持續建置之下，2026 年將是新一輪成長週期的起點。公司目標今年伺服器 / 光模塊業務營收成倍增長，並進一步提高 IC 載板營收目標至年增 80%+。同時，隨著營運結構朝向高技術門檻、高附加價值與更佳產品組合方向升級。
同時，臻鼎 - KY 在 2026 年資本支出由原先逾 500 億元進一步上調至 800 億元以上，以加速高階產能布局。
臻鼎 - KY 在 2026 年首季營收 407.28 億元，毛利率 21.64%，季減 0.92 個百分點，年增 6.96 個百分點，首季歸屬母公司純益 14.26 億元，季減 54.9%，年增 1.25 倍，每股純益 1.33 元。
- 有錢景!黃仁勳:應該「盡可能、持續」用銅
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 臻鼎-KY攜手輝達NVIDIA MGX 平台 加速布局未來 AI 運算新局
- 臻鼎及欣興旗下載板廠尋求赴香港IPO 均經各自股東會通過
- 臻鼎首季EPS1.33元 光通訊與IC載板等動能強並調高資本支出
- 臻鼎-KY積極擴充產能中 4月營收151.96億元創歷史同期新高
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇