臻鼎-KY積極擴充產能中 4月營收151.96億元創歷史同期新高

鉅亨網記者張欽發 台北 2026-05-06 19:02

臻鼎 - KY(4958-TW) 在積極擴充產能中，今 (6) 日公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收為 151.96 億元，月減 1.6%，年增 11.83%，創下歷年同期新高。累計 1-4 月營收 559.24 億元，年增 4.2%，公司指出，這反映公司在高階 AI 應用需求帶動下，營收規模持續擴張。

臻鼎-KY董事長沈慶芳。(鉅亨網記者張欽發攝)

臻鼎 - KY 表示，4 月營收持續受惠高階 AI 相關產品強勁需求，伺服器 / 光通訊營收年增逾 230%，再創單月歷史新高；IC 載板業務年增近 70%，同步刷新單月紀錄。累計今年前四月，伺服器 / 光通訊及 IC 載板兩大業務之合計營收占比已突破 20% 。

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2025 年臻鼎 - KY 財報稅後純益 67.91 億元，年減 26.03%，每股純益爲 6.91 元，同時臻鼎 - KY 董事會並通過去年盈餘配發 3.45 元股息，盈餘配發率爲 49.92%。臻鼎 - KY 的配息將在 6 月 8 日除息交易。

臻鼎 - KY 目前正處於成立以來規模最大的產能擴充期，2026 年資本支出規模預計達 500 億元以上，董事長沈慶芳指出，臻鼎在台灣、中國大陸及泰國加速投資，預計 2027 年還要投資超過 500 億元，預計今、明兩年的資本支出將跨越 1000 億元大關。