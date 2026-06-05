鉅亨網記者劉玟妤 台北
台股今 (5) 日早盤一度狂瀉 1410 點，盤中在被動元件及金融族群力挺下跌幅收斂，終場跌 606.52 點或 1.33%，以 45079.94 點作收，摜破 5 日線，成交量 1.23 兆元。外資今天減碼 826.31 億元，但反手加碼聯電 7.9 萬張，陽明 4 萬張，與投信對作。外資在連續 2 天賣超後，將單周進出轉為賣超 672.6 億元，
觀察三大法人今天籌碼動向，外資賣超 826.31 億元，連 2 賣；自營收賣超 284.31 億元，連 2 賣；投信獨站買方，買超 9.64 億元，連 6 買，三大法人合計賣超 1100.98 億元。
外資今天再度大舉敲進聯電，買超 7.9 萬張，連續 5 個交易日買超。另外，也同步加碼陽明 4 萬張，台新新光金 1.5 萬張，中纖 1.5 萬張，力積電 1.3 萬張，群創 1.2 萬張，國泰金 1 萬張，大成鋼 1 萬張，金寶 1 萬張，英業達 9677 張。
外資賣超方面，今天減碼凱基金最多，賣超 10.1 萬張，也賣超友達 3.4 萬張，華邦電 3.3 萬張，康舒 3.1 萬張，廣達 2.1 萬張，遠東新 2 萬張，正新 1.8 萬張，台積電 1.7 萬張，華南金 1.5 萬張，和碩 1.4 萬張。
投信買超前三名皆與外資上演你丟我撿，買超凱基金 10.2 萬張，遠東新 2.6 萬張，廣達 1.9 萬張。此外，也買超台新新光金 1.5 萬張，正新 1.5 萬張，和碩 1.4 萬張，興富發 1 萬張，統一證 9448 張，中租 - KY 9008 張，聯強 8417 張。
投信賣超前兩名也與外資對作，賣超聯電 7.5 萬張，陽明 2.8 萬張，並同步調節華邦電 9513 張，大成鋼 8964 張，文曄 6874 張，中信金 6756 張，大聯大 5540 張，瑞儀 5406 張，長華 * 5048 張，元大金 4892 張。
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