台股今 (5) 日早盤一度狂瀉 1410 點，盤中在被動元件及金融族群力挺下跌幅收斂，終場跌 606.52 點或 1.33%，以 45079.94 點作收，摜破 5 日線，成交量 1.23 兆元。外資今天減碼 826.31 億元，但反手加碼聯電 7.9 萬張，陽明 4 萬張，與投信對作。外資在連續 2 天賣超後，將單周進出轉為賣超 672.6 億元，