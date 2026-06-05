鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-05 13:17

櫃買中心為積極扶植國內創新創意企業，並對接國際資本市場，今年特邀集 6 家優質創櫃板公司參加台北 InnoVEX 2026 新創展會。包括專業機器人設計的立達科、聚焦雲端資安的騰雲運算，這群創櫃板新秀聚焦於數位雲端、精準醫療、智慧製造與 AI 應用等前瞻領域，在 AI 與半導體技術重新定義全球產業競爭格局之際，透過參展向外界展現強大的技術硬實力。

亞洲指標性新創盛會 InnoVEX 2026 於 6 月 2 日至 5 日在台北南港展覽館 2 館隆重登場，櫃買中心特別設置創櫃新星主題專區，提供專人解說並讓參觀者親自體驗創新的產品與服務，參展期間吸引大量人潮駐足，獲得國際市場廣泛好評，成為這群新創企業邁向國際舞台的重要起點。

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櫃買中心自 108 年起參與此一盛會，持續協助具潛力的創櫃板公司提升國際曝光度，今年再度於創櫃新星主題專區設展，帶領各具特色的創櫃板精英挺進展場。

本次參與展出的 6 家公司亮點十足，在數位雲端與資安方面，騰雲運算 (7405-TW) 專攻 CDN 加速與抗 DDoS 攻擊防禦技術，為數位轉型時代的企業提供關鍵的安全護盾。在醫療與生技領域，元皓 (7449-TW) 展示高品質醫療助聽設備，成功將綠色能源與健康科技進行深度結合；遠醫科 (7696-TW) 則針對醫療院所開發智慧系統平台，有效強化居家醫療追蹤與病房照護效率，即時回應全球對智慧醫療的強烈需求。

在智慧控制與自動化領域，立達科 (7505-TW) 作為專業機器人設計公司，提供雲端、APP 及機器人解決方案，展現機器人技術與生活場景的融合；富宸 (7543-TW) 則專注於自動化控制系統的研發與整合，全力助力台灣製造業邁向智慧化升級。此外，針對產業界痛點，數位獵人 (7674-TW) 推出創新的人才招募媒合平台，精準解決科技產業人才短缺的難題。