鉅亨網新聞中心 2026-06-05 11:00

美股週四 (4 日) 呈現漲跌互見格局，道瓊工業指數大漲近 900 點並創下歷史新高，但市場最受矚目的焦點並非大型科技股，而是一家搭上 SpaceX 熱潮的太空概念股。美國先進電池技術公司 Solidion Technology(STI-US)因發布涉及低軌道 AI 資料中心與月球基地儲能技術的最新進展，股價盤中一度暴漲超過 400%，多次觸發熔斷機制，終場仍大漲超過 350%，成為當日華爾街最熱門個股之一。

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推動 Solidion 股價飆漲的主因，來自公司當天發布的一份新聞稿。公司宣布在極端環境電池技術領域取得專利突破，並正式布局低地球軌道 (LEO) 人工智慧資料中心、永久月球基地及深空任務等新興太空市場。

根據公告，Solidion 開發的新一代極端氣候電池平台 (Generation Extreme-Climate Battery, Gen-ECB)，可在極端溫差、高輻射及真空環境下維持穩定性能，主要鎖定衛星、低軌道 AI 資料中心、載人太空船以及未來月球基地等應用場景。

公司表示，相關產品將瞄準衛星網路、星艦 (Starship) 任務、美國太空總署 (NASA) 主導的阿提米絲計畫 (Artemis Program) 以及未來軌道基礎設施需求。

Solidion 在新聞稿中特別提到與 SpaceX 潛在的產業協同效應。公司指出，隨著 SpaceX 未來透過星艦執行常態化月球與火星貨運及載人任務，其電池系統可為月球基地提供地面供電、日蝕期間能源儲存以及關鍵輔助系統供能，在安全性與性能方面均優於傳統太空電池技術。

公開資料顯示，Solidion 總部位於德州達拉斯，並於俄亥俄州代頓設有試驗生產基地，主要業務涵蓋先進電池材料、高效能儲能系統以及 AI 資料中心不斷電系統 (UPS)，產品應用橫跨電動車、航太與資料中心產業。

市場分析人士指出，Solidion 本身規模仍相當有限，但近期太空經濟與 AI 基礎設施題材持續受到資金追捧，只要與 SpaceX、星艦、月球基地或 AI 資料中心等熱門概念產生連結，就容易吸引短線投機資金大舉進場。

本輪太空概念股熱潮的核心推力，則來自 SpaceX 即將登場的歷史性 IPO。

根據 SpaceX 於 6 月 3 日向美國證券交易委員會 (SEC) 提交的最新招股文件，公司預計以下股 135 美元掛牌上市，計畫發行 5.556 億股普通股，募資規模高達 750 億美元，對應整體估值約 1.77 兆美元。

若順利完成上市，SpaceX 將超越阿里巴巴 2014 年的 250 億美元募資紀錄，成為全球資本市場史上規模最大的 IPO 案之一，同時也是歷來估值最高的新上市企業。

市場普遍預期，SpaceX 將於 6 月 12 日正式掛牌交易。以目前估值計算，公司市值將超越特斯拉 (TSLA-US) 與 Meta Platforms，直接躋身美國市值前十大企業行列。

除了太空股之外，商品市場波動同樣劇烈。國際油價受到以色列與黎巴嫩停火協議以及市場對美伊談判重啟的樂觀預期影響大幅回落，西德州中級原油 (WTI) 盤中跌幅超過 3%，終止連續三個交易日漲勢；布蘭特原油則下跌約 2.8%。