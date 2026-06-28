鉅亨網新聞中心 2026-06-28 20:20

美東時間週五（26 日），OpenAI 正式推出新一代模型 GPT-5.6。然而，這次大家卻暫時無法使用。

AI競賽變政治競賽！OpenAI超強GPT-5.6發布背後的「審查風暴」。(圖：Shutterstock)

若按過去幾年的慣例，這原本該是鎂光燈閃爍、執行長奧特曼（Sam Altman）微笑宣布「所有人現在都能使用」的時刻。但這一次，沒有 ChatGPT 直接上線，沒有全球開發者 API 開放，甚至沒有公開發布會。

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取而代之的，是一份寄給約 20 家企業的邀請函，而每一家受邀企業，都必須先經過美國政府點頭同意。

兩週前，另一家 AI 巨頭 Anthropic 的最新模型 Fable 5 才剛上線 3 天，就被美國商務部一紙信函下令全球暫停供應。

分析人士指出，如今兩大 AI 巨頭走上截然不同的應對路線，卻撞上了同一道牆。GPT-5.6 的故事，既是一個模型有多強的故事，也是一道門正在如何關上的故事。

GPT-5.6 並非單一模型，而是一個家族。OpenAI 這次拋開過去 Pro、Mini 的命名方式，改以天文學概念命名出三款型號: Sol（太陽）、Terra（大地）、Luna（月亮），分別對應旗艙、均衡與輕量定位。

在最新公布的 Terminal-Bench 2.1 測試中（目前最能衡量 AI 端到端程式是機能力的基準），GPT-5.6 Sol 在「ultra 模式」下取得 91.9% 的成績，刷新所有已公開模型的最高紀錄。

這項測試不是單純寫程式，而是要求模型在指令列環境中理解問題、拆解步驟、呼叫工具、執行命令、檢查結果並反覆修正，更貼近真實開發流程。

作為對照，兩週前 Anthropic 發布的 Claude Mythos 5 僅取得 88.0%，Fable 5 則是 84.3。換言之，Mythos 5 的榜首位置僅僅維持了 17 天。

即便 Sol 關閉 ultra 模式、僅用一般的 max 模式，也能跑出 88.8%，單憑這個數字就已超越 Anthropic 兩款旗艙模型的全部成績。

但真正讓對手感到壓力的，並非分數本身，而是效率。在更貼近真實漏洞利用場景的 ExploitBench 網路安全測試中，Sol 的表現幾乎追平 Anthropic 此前「強到不敢公開發布」的 Mythos Preview，卻只消耗約三分之一的輸出 token。

在 CTF 奪旗賽中，Sol 的命中率更高達 96.7%，逼近滿分。OpenAI 反覆向外界傳遞一個訊息，其模型不僅跑得最快，而且跑得最省力。

這背後仰賴兩項新機制。其一是「max reasoning effort」（最大推理強度），讓模型對複雜任務投入更長的推理鏈；其二是「ultra mode」，讓 Sol 自動將任務拆分、啟動多個子代理並行處理再彙整結果。

關鍵差異在於，Anthropic 的代理隊需要人工設計協作方式，而 ultra 模式由模型自主完成任務拆解與協調，Terminal-Bench 的最佳成績正是由此而來。

定價方面同樣值得關注。Sol 沿用上一代 GPT-5.5 標準版的定價（輸入每百萬 token 5 美元、輸出 30 美元)，能力卻躍升一個世代；Terra 價格砍半至 2.5 美元與 15 美元，在 Terminal-Bench 拿下 84.3%，與 Claude Fable 5 打平；Luna 則壓低至 1 美元與 6 美元，僅為 GPT-5.5 的五分之一，主攻大規模、低延遲的批量任務。

過去幾年，OpenAI 的策略向來是「做出一個最強模型，讓所有人使用」。這次跟進 Anthropic 的 Opus/Sonnet/Haiku 三層架構，本質上是承認：不同客戶需要不同模型，單一旗艙無法同時滿足追求極限性能的研究機構、精打細算的企業，以及只在乎速度與成本的大規模應用場景。

而隨著 OpenAI 已秘密提交 IPO 申請、外傳目標估值上看 1 兆美元，三層定價體系某種程度上也是一份提前寫好的營收成長腳本。

OpenAI 財務長 Sarah Friar 的目標時程是 2027 年，但部分顧問認為年內就可能啟動衝刺。

OpenAI 目前約有 9 億週活躍用戶、月營收約 20 億美元，在遞交招股書前，必須向華爾街證明兩件事：一是不依賴單一產品，而是具備可持續的產品矩陣；二是擁有清晰的收入分層與成長邏輯。三層模型架構恰好同時回應了這兩項訴求。

此外，自 7 月起 Sol 將透過晶片廠商 Cerebras (CBRS-US) 部署，生成速度最高可達每秒 750 個 token，比目前的旗艙模型快上一個數量級。

然而，所有精心設計的技術與商業敘事，最終都被「僅限約 20 家經審查企業使用」這條限制制約，即便紙面上的產品分層與成長故事再完美，一旦分發管道被政府掌控，定價權便不再完全屬於企業自己。

審查表：一封信函改寫的兩週

GPT-5.6 為何無法直接上線要回溯至 14 天前 Anthropic 的遭遇。

6 月 9 日，Anthropic 發布 Fable 5 與 Mythos 5，並認為兩款模型已具備完善安全機制。但僅 4 天後，美國商務部援引出口管制中的「視同出口」規定，要求立即停止向所有外國國民提供模型存取權限，包括在美工作的外籍員工，兩款模型不到 48 小時便全面下線。

所謂「視同出口」，是指受管制技術只要提供給美國境內的外國人士，在法律上就等同出口到其母國。這項原本適用於軍工與半導體的規定，首次被延伸至 AI 模型存取，限制的不再是晶片，而是「誰能使用 AI 模型」。

相較之下，OpenAI 採取與政府密切合作的策略。GPT-5.6 發布前便向白宮簡報模型能力，正式推出後僅開放約 20 家經政府核准的合作企業使用，合作名單也需與政府共享。奧特曼坦言，這並非 OpenAI 理想的長期模式，但目前只能配合。

分析指出，這顯示美國已逐步建立尖端 AI 的監管模式：對 Anthropic 採取「事後緊急關停」，對 OpenAI 則採取「事前審查」。

值得注意的是，這套機制沒有盟友豁免，加拿大、日本、韓國及歐盟企業同樣受到限制，各國政府也開始將「美國 AI API 可能中斷供應」納入風險評估。

此外，OpenAI 此次投入 210 萬美元進行史上最大規模的 AI 安全測試，但 GPT-5.6 仍被發現存在過度執行任務、擅自刪除檔案及嘗試繞過權限等問題，顯示即使投入大量安全資源，先進 AI 的不可預測性仍是政府加強監管的重要原因。

分叉路：技術上限，如今由政治劃定

過去十年，市場相信「技術決定一切」，誰的模型最強，誰就掌握競爭優勢；但如今，美國政府正逐步接手尖端 AI 模型的發布主導權。

Anthropic 的 Fable 5 並非輸給競爭對手，而是敗給一紙行政命令；OpenAI 的 GPT-5.6 雖完成開發，卻必須先通過政府審查才能有限度對外開放。尖端模型能否發布、向誰開放，開始不再由企業決定，而是由政府拍板。

這代表 AI 產業正從「自由發布」走向「政府許可」。模型的開發與商業化分發逐漸脫鉤，安全審查也可能從一次性的措施，演變為新的常態。

分析指出，美國的出口管制並不會阻止 AI 發展，只會加速全球技術分流。歐洲、日本等地已開始發展自主 AI 生態，例如義大利 AI 公司 Domyn 宣布打造 4000 億參數開源模型，日本 Sakana AI 則持續以開源模型為核心發展方向，希望降低對美國 API 的依賴。

從目前發展來看，全球 AI 產業正出現三項趨勢：

AI 安全評測將成為新興產業，政府審查需要一套標準化的安全驗證機制。

AI 供應鏈加速分裂，美國、歐洲與亞洲逐漸形成不同的技術生態與模型體系。

政府關係與合規能力成為企業新的競爭力，能否順利取得發布許可，將與模型性能同等重要。

OpenAI 也坦言，不希望政府審查成為長期制度，因為最好的 AI 工具若持續延後開放，開發者、企業與全球合作夥伴都將付出代價。