鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-06-04 18:49

全台機車族注意，小心一次違規收到雙重罰單！根據金管會保險局最新統計，目前仍有高達 9% 的機車處於「未投保強制險」狀態。對此，保險局官員特別分享了身邊朋友的慘痛實例，該名友人僅因違規停車被開單，沒想到系統自動勾稽投保紀錄，驚覺強制險已過期，導致他同時收到交通違規與未投保的「兩張處分書」，落得罰鍰加倍、荷包失血的下場。

全台仍有9%機車未投保強制險 小心因一違規慘收兩張罰單。(鉅亨網資料照)

根據交通監理機關最新統計，截至 2025 年底，台灣機車登記數已高達 1467 萬件，但其中僅約 1336 萬輛投保強制險，意味著全台仍有高達 9%(約 131 萬輛) 的機車正處於「無保險」的狀態。

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為了加強用路人安全，金管會強調，維持強制險契約不中斷是法定義務。若車主被發現未投保，不僅影響自身權益，更將面臨註銷牌照與併同舉發的嚴厲處罰。

保險局副局長陳清源特別分享了身邊朋友的真實慘痛案例。他指出，強制汽車責任保險法第 49 條於 2022 年 11 月修正擴大舉發管道後，只要車主「違反道路交通管理處罰條例」，監理系統就會自動勾稽其投保狀況 ，一旦發現沒保險，就會「併同舉發」連開兩張單。

陳清源舉例，他有一位朋友最近將機車違規停放在未劃設白線的路邊，遭到警察舉發違反交通管理處罰條例。沒想到，警方在開出 900 元的違停罰單後，系統自動查核該車輛的強制險，驚覺該車主強制險早已過期超過兩個月。

結果，這位朋友在一個月內同時接到了兩張處分書，一張是 900 元的違停罰單，另一張則是公路局寄發的「未投保強制險」罰單，直接開罰 1500 元。強制險的罰鍰比違停本身還貴上 600 元，一次違規總共被狠狠罰了 2400 元。

陳清源提醒，現在全台「科技執法」普及，民眾千萬不要心存僥倖。機車行駛在道路上，不管是因為闖紅燈、超速，或是轉彎忘記打方向燈而被科技執法照相、錄影檢舉，只要交通違規被系統抓到，後台就會自動追查強制險投保紀錄。若恰巧忘了續保，就會像上述案例一樣「一次違規、兩份罰單」同時送達。

保險局重申，若強制險保險期間屆滿超過 6 個月仍未重新投保，金管會將依法移請公路監理機關註銷其車輛牌照。