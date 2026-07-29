鉅亨網記者陳于晴 台北 2026-07-29 17:56

金管會今 (29) 日正式發布「金融業深化社會信任與回饋行動指引」，宣示邁入「信任金融」新時代。為補齊 ESG 中社會面向 (S) 的系統性架構，金管會引導金融業者將社會回饋從附加作為提升為「經營核心策略」，期盼透過四大目標與三項回饋面向，攜手產業將經營成果實質回饋給大眾、客戶與員工，共同打造共榮共好的金融生態系。

金管會表示，近年在政府推動安全與發展並進的監理主軸下，我國金融市場持續穩健發展，金融機構的經營績效與資本韌性顯著提升。為此，金管會特別提出「信任金融」理念，鼓勵業者在提升經營體質的同時，將金融發展成果實質回饋社會，進而形成「信任提升、政策開放、發展擴大、社會受益」的正向良性循環。

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因應國際 ESG 與永續發展趨勢，金管會近年已針對環境永續 (E) 與公司治理 (G) 建立完善的推動架構。相較之下，金融業在社會面向 (S) 雖已長期投入金融教育、弱勢關懷、防詐宣導及普惠金融等工作，但因範圍廣泛，過去缺乏系統性架構。

指引發布後，將引導金融服務業將社會回饋由過往的「附加性作為」，提升為「經營核心策略」之一，透過「策略化」、「制度化」與「長期性」機制，全面擴大影響力。

該指引特別提出四大推動目標，一、建立正向循環：透過具成效且讓社會有感的回饋行動，累積信任並促進發展。二、回應社會關鍵需求：發揮金融專業優勢，協助解決社會痛點與挑戰。三、擴大公私協力效能：整合各界資源，補充政府政策無法觸及的社會服務缺口。四、建立共同參與生態系：建立治理機制、經驗分享平台與成果揭露制度。

該指引建議金融服務業可依據社會大眾、客戶及員工等三大面向規劃回饋措施，提供各回饋面向共提出 22 項行動面向參考項目，並可優先聚焦於公共資源尚未充分涵蓋的領域進行資源投入，擔任政府之協力支援角色，強化整體社會支持網絡。

其中 10 項為社會面向，秉持「取之於社會、用之於社會」精神，針對資源不足地區與族群強化基礎照顧，提升社會韌性。7 項為員工面向，將員工視為最重要資產，適度回饋基層員工，包括提高薪資福利、打造友善職場及完善職涯發展。

另 5 項為回饋客戶，舉例來說，銀行業可透過費用回饋 (如減少手續費、提高數位帳戶優惠額度、降低循環利率或降低帳戶管理費)、利率回饋 (優質客戶貸款利率減碼、青年首購貸款優惠)、普惠金融 (如偏鄉金融服務、高齡友善服務、弱勢家庭或身心障礙金融服務) 等實質回饋客戶。