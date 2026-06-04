鉅亨網記者張韶雯 台北 2026-06-04 19:34

奧丁丁集團（OWLS-US）今（4）日宣布取得美國俄亥俄州的資金傳輸執照（Money Transmitter License），全美服務版圖正式擴大至 42 州。這張執照把旗下跨境支付與結算基礎建設 OwlPay 的服務範圍，帶進美國數一數二的工業經濟體，同時也讓奧丁丁為合規結算與 AI 代理支付打下的根基，再往前邁進一步。

俄亥俄州是美國第七大州經濟體，2025 年 GDP 約 9,670 億美元，也是全美重要的航太與國防重鎮，每年帶來約 550 億美元的經濟產值。2024 年，俄亥俄州企業的進出口貿易額達 1,440 億美元，每一筆貨物進出，背後都是一筆需要跨國結算的款項。

‌



奧丁丁集團創辦人暨執行長王俊凱表示，俄亥俄州是美國最重要的工業經濟體之一，航太、國防與先進製造業仰賴永不中斷的供應鏈，其背後的資金也應具備同樣的流動性。未來越來越多資金會走在可程式化的支付軌道上，而且會越來越常由開始代替使用者交易的 AI 代理發起。奧丁丁要做的就是確保底層的合規結算，從第一天起就守住同一個標準，逐一拿下執照就是在每一個市場為全球商務正走向的無國界經濟，一步步把標準扎穩。

在營運重點方面，近月來 OwlPay 有 45% 的交易在美國本土結算，另有 40% 跨出國門、遍及 21 個海外市場，量體最大的幾條通道分別通往中國、香港、阿拉伯聯合大公國與奈及利亞。