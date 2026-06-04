鉅亨網記者劉玟妤 台北 2026-06-04 19:04

仁寶 (2324-TW) 今 (4) 日指出，公司探索量子 AI 混合運算，如何大規模革新藥物探索流程，並與輝達 (NVDA-US) 及學術夥伴共同開發，提供量子 AI 混合工作流程整合至大規模虛擬篩選的實戰藍圖。

仁寶量子技術結合AI，跨足新藥開發領域。(鉅亨網記者劉玟妤攝)

仁寶展示 CGA-QX Docking 如何結合 CUDA-Q 量子模擬與 GPU 加速模擬退火，相較傳統分子對接方法，速度提升高達 3500 倍，同時透過 30 量子位元量子最佳化技術，提升阿茲海默症等疾病候選藥物的結合能預測精度。

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仁寶與國立陽明交通大學藥物科學院合作，針對抗體藥物開發，建立 AI 抗體生成模型及其驗證流程。系統利用生成式 AI、NVIDIA Boltz-2 NIM 及 ESM-2 語言模型，進行專一性預測，確保生成抗體具備高度專一性與生物活性。

此外，仁寶也整合「模擬量子退火技術」與 NVIDIA CUDA-Q 混合量子經典運算平台，針對新藥開發的「分子對接」環節，打造高效模擬系統。該系統與高雄醫學大學合作進行實測，在極短時間內，精確預測藥物分子與蛋白質受體間的最佳作用模式。

實務應用上，仁寶藉由轉投資的睿泉生技，將量子計算與 AI 轉化為具體的產業價值。睿泉生技推出的 RaAIX 平台，整合 AI、量子計算與物理模擬，並導入 NVIDIA 代理人框架及物理環境參數。