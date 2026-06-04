鉅亨網記者吳承諦 台北 2026-06-04 17:04

網通廠中磊 (5388-TW) 今 (4) 日公布 5 月營收達 64.8 億元，年增逾 7 成，累計前 5 月營收 300 億元，年增 55%，雙雙創下歷史新高；中磊表示，受惠於 AI 成長帶動網路資料需求，有線電視及電信客戶分別興起升級潮，並持續看好今年發展。

中磊5月與前5月營收同創新高 訂單滿手樂觀看今年。(圖：shutterstock)

中磊 5 月營收 64.8 億元，月減 5.5%、年增逾 7 成；累計前 5 月營收 300 億元，年增 55%。

‌



中磊表示，AI 應用的普及帶動了全球網路流量大增，直接催化頻寬基礎建設的升級需求。尤其在北美市場，由於家戶平均收入較高且願意支付較高的寬頻支出，促使寬頻兩大陣營同步大打升級戰，包括有線電視業者積極掀起 DOCSIS 4.0 升級潮，電信公司則已陸續升級至 10G PON 光纖以及 5G FWA 固定無線寬頻。

中磊提到，過往中磊電子的營收結構中，大約有七成來自北美市場，歐洲與亞太市場則各佔 15%。在北美市場部分，過往雖然以有線電視業者的營收占比最多，但今年隨著升級潮持續積極推進，電信陣營也取得了很好的斬獲，將會成為今年成長主力。

另外在中小企業級產品方面，歷經長達兩年的庫存調節後，近期也迎來 WIFI 7 的升級潮，成功帶動消費端以及企業端的拉貨需求；在智慧物聯網監控產品部分，自去年開始出貨給雲端服務供應商客戶後，整體需求出現了顯著的成長。