鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2026-06-05 13:30

印度央行周五 (5 日) 宣布，將關鍵政策利率 (基準重購利率) 維持在 5.25% 不變。儘管印度盧比近期走勢疲軟且全球能源成本上漲，但央行貨幣政策委員會 (MPC) 選擇優先觀察外部環境變化對通膨與經濟成長的長期影響，而非立即採取行動。

儘管貨幣貶值 印度央行仍維持基準利率不變(圖:shutterstock)

此次利率決策由 MPC 的 6 名成員 (包括 3 名央行官員與 3 名外部成員) 一致投票通過，並決定維持目前的「中性」政策立場。印度央行總裁 Sanjay Malhotra 在宣布決定時指出，全球環境已經惡化，在局勢更加明朗之前，維持現狀是較為「審慎」的做法。

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受中東衝突引發的能源價格衝擊影響，央行對未來的物價壓力表示警惕。印度央行將本財政年度 (截至 2027 年 3 月) 的平均零售通膨預測，從原先的 4.6% 上調至 5.1%，核心通膨預測也調升至 4.7%。雖然 Malhotra 認為目前潛在價格壓力尚屬溫和，但仍需密切監控供應端壓力是否會滲透至一般物價。

與此同時，央行下修了經濟成長展望。本財政年度的 GDP 成長預測從 4 月份估計的 6.9% 降至 6.6%。Malhotra 警告，全球前景的波動以及季風可能偏弱，皆為印度經濟帶來了下行風險。

印度盧比近期面臨劇烈貶值壓力，上個月曾創下接近 97 盧比兌 1 美元的歷史新低，今年以來已貶值逾 6%。儘管印尼、菲律賓和斯里蘭卡等鄰近國家已相繼調升利率以穩定本國貨幣，但 印度央行 此次決定顯示其不願僅為了支撐盧比而犧牲國內成長。

印度政府正考慮採取降低外資投資債券稅負等其他措施，以吸引資金流入並緩解匯率壓力。

決策公布後，市場反應相對平穩。印度 10 年期基準債券殖利率微降至 6.96%，基準股指小幅上漲 0.2%。儘管此次按兵不動符合多數經濟學家預期，但分析師多認為未來仍有升息的可能。