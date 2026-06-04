鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-04 17:30

字節跳動旗下抖音近日被證實重金投入實體醫療領場。根據北京市規劃和自然資源委員會最新公告，《北京愛瑞國際化醫療綜合體一期工程方案》已對外公布，該項目由抖音集團全資子公司持股的「北京寧和康瑞醫療管理有限公司」作為建設單位，總投資約人民幣 60 億元，預計 2029 年底投入運營。

這是繼早年前嘗試「小荷門診」後，字節跳動迄今在醫療實體佈局上最重量級的一步，也讓市場重新審視其在大健康賽道的長期野心。

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公開資料顯示，北京愛瑞國際化醫療綜合大樓選址佔地約 11.37 公頃，一期地上建築面積約 22.4 萬平方公尺，整體規劃建築規模約 42.3 萬平方公尺，規劃設置 800 張床位，按三級綜合醫院標準建設，圍繞「國際化、AI 智慧驅動、創新轉化」三大方向，擬打造集綜合醫院、AI 醫療平台與精準醫學轉化中心於一體的醫療綜合體，其中字節跳動旗下火山引擎將作為核心技術底座，支撐智慧問診、影像輔助診斷及醫院數位化管理系統。

北京寧和康瑞醫療管理有限公司成立於 2024 年 12 月，註冊資本 7.34 億元，由抖音集團透過全資子公司「北京字跳網絡技術有限公司」100% 持股，法定代表人為陳冠宇。

這也意味著不同於過去透過參股或品牌授權的試探性佈局，本次抖音集團是直接出資、親自下場經營實體醫療機構。

字節跳動覬覦大健康並非新鮮事。早在 2020 年，互聯網醫療正值資本熱潮，阿里健康、京東健康相繼登陸港股，美團加速佈局醫藥即時配送，字節跳動也將「頭條健康」升級為「小荷健康」，推出線上問診與健康諮詢，並收購「松果門診」更名為「小荷門診」，試圖串聯線上諮詢與線下就醫。

2022 年，小荷門診被併入字節收購的高端婦兒醫療集團「美中宜和」，獨立 App 運營一度降溫，團隊轉向抖音體系內做醫療健康內容運營。

沉寂兩年後，字節跳動帶著「AI＋醫療」新思路捲土重來，去年 7 月推出首款 AI 醫療助手獨立應用「小荷 AI 醫生 (小荷 AI Doctor)」，可提供症狀自查、體檢報告解讀、健康諮詢等功能，底層基於字節自研醫療大模型。

近期再有消息傳出，字節將在上海落地「小荷門診部」。

根據天眼查數據，「上海小荷門診部有限公司」成立於今年 2 月，法定代表人為字節大健康業務重要負責人吳海鋒，被視為線下醫療觸角延伸的訊號。

分析人士指出，此輪佈局除商業考量，也呼應創辦人張一鳴的長期關注方向，他在 2021 年卸任執行長的全員信中特別提及，退休後將聚焦生命科學、腦科學與教育公益等長期議題。

如今，北京 AI 醫院、小荷 AI 醫生、上海門診部三者並進，顯示字節跳動企圖把「抖音內容生態 (健康科普、名醫 IP)→用戶健康需求→AI 諮詢(小荷 AI 醫生)→線下診療(小荷門診部、愛瑞醫院)」串成完整服務鏈路，以差異化路徑切入已被京東健康(供應鏈＋問診)、美團(即時買藥＋本地生活)、阿里健康(醫藥電商＋醫學 AI「氫離子」) 瓜分的市場。

不同於電商平台主打藥品配送或會員制醫療，抖音最大優勢在於每天數億用戶透過短影音與直播獲取健康知識——遇不適先搜症狀、看體檢指標找科普影片已成常態。

當流量轉化為就醫決策，再加上自研大模型與自建醫院，字節跳動等於在「內容即入口」基礎上補完最關鍵的實體醫療拼圖。

不過醫療產業監管嚴、回本週期長、口碑積累慢，過去互聯網巨頭折戟案例不在少數。