「堯舜禹」計畫曝光！祕密研發人形機器人四年 比亞迪執行副總裁：要「大腦四肢都發達」

鉅亨網編譯陳韋廷 2026-06-05 07:40

近日，比亞迪執行副總裁李柯在接受股東星球《有請》節目專訪時首度公開揭露集團正積極推進人形機器人項目。

(圖:shutterstock)

她透露，該項目代號為「堯舜禹」，隸屬於比亞迪第 15 事業部，早在 2022 年就已正式啟動，至今已進行長達四年的秘密研發。

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李柯指出，比亞迪目前階段主要聚焦於工業機器人的開發與應用，而比亞迪自身正是這些工業機器人的最大使用者。

她還深入分析全球機器人產業的現狀，認為中國機器人目前面臨的核心痛點是「缺一個大腦」，即缺乏足夠智慧的決策與感知系統，而美國機器人則往往是「大腦發達、四肢不發達」，擁有先進的演算法卻難以量產落地。

比亞迪的目標正是要解決這一矛盾，打造出「大腦和四肢都發達」、真正能在複雜環境中執行任務的可用機器人。

關於未來的商業化路徑，李柯強調，比亞迪不一定要採取「全部自己生產」的模式，而是致力於打造一個開放的機器人平台，既可以自研核心技術，也可以與其他科技公司進行深度合作。