營收速報 - 馥鴻(5345)5月營收596萬元年增率高達1505.66％
鉅亨網新聞中心
今年1-5月累計營收為1,682萬元，累計年增率510.68%。
最新價為22元，近5日股價上漲20.16%，相關其他類指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+13 張
- 外資買賣超：+13 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|26/5
|596萬
|1506%
|44%
|26/4
|413萬
|562%
|58%
|26/3
|262萬
|681%
|-2%
|26/2
|267萬
|215%
|83%
|26/1
|145萬
|151%
|-73%
|25/12
|539萬
|504%
|27%
馥鴻(5345-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為科技產品方案設計開發。-。-。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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