鮮活果汁-KY首季財報譜三率三升佳績 EPS達3.24元
鉅亨網記者張欽發 台北
鮮活果汁 - KY(1256-TW) 在積極擴展營運產品項目並向高加值直飲產品延伸同時，在 2026 年第一季財報表現佳，包括毛利率、營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率都優於去年同期，稅後純益 1.16 億元，創近歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。
鮮活果汁 - KY 2026 年第一季營收 11.42 億元，毛利率 30.39%，季增 5.78 個百分點，年增 6.44 個百分點，稅後純益 1.16 億元，創近歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。
鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，年增 55.29％，主要因公司近來積極佈局多元銷售管道、優化產品銷售結構，受益於直飲類産品市場持續拓展，推動銷量提升；且中國大陸新茶飲巿場動能提升，帶動公司整體出貨增長。
鮮活果汁 - KY 以昆山、天津、廣東與廣西四大廠共 15.5 萬噸年產能，且在昆山正在擴廠，快速服務中國大陸各地的新茶飲與大型零售需求，且持續優化冷鏈系統，確保產品新鮮度，以維持產業競爭優勢。
鮮活果汁 - KY 迎向旺季市場需求，客戶端也加速備貨，公司今公布最新營收資訊，2026 年 4 月營收 4.56 億元，月增 27.91%、年增 56.21%，累計 1-4 月營收為 15.97 億元，年增 55.43%，改寫創歷史同期新高。
鮮活果汁 - KY 在 2025 年全年營收 41.2 億元，毛利率 27.72%，年增 2.32 個百分點，2025 年稅後純益 3.82 億元，年增 31.93%，全年每股純益 11.19 元。鮮活果汁 - KY 對去年盈餘將配息每股 6.6 元。
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