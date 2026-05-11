鮮活果汁-KY首季財報譜三率三升佳績 EPS達3.24元

鮮活果汁 - KY( 1256-TW ) 在積極擴展營運產品項目並向高加值直飲產品延伸同時，在 2026 年第一季財報表現佳，包括毛利率、營業利益率及歸屬母公司稅後淨利率都優於去年同期，稅後純益 1.16 億元，創近歷年同期新高，季增 73%，年增 3.71 倍，每股純益 3.24 元。

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鮮活果汁 - KY 在 2026 年第一季營收 11.42 億元，年增 55.29％，主要因公司近來積極佈局多元銷售管道、優化產品銷售結構，受益於直飲類産品市場持續拓展，推動銷量提升；且中國大陸新茶飲巿場動能提升，帶動公司整體出貨增長。

鮮活果汁 - KY 以昆山、天津、廣東與廣西四大廠共 15.5 萬噸年產能，且在昆山正在擴廠，快速服務中國大陸各地的新茶飲與大型零售需求，且持續優化冷鏈系統，確保產品新鮮度，以維持產業競爭優勢。